ВМС збили російський "Шахед" вночі над Одещиною

Підрозділ ВМС збив російський дрон-камікадзе вночі на Одещині.

Про таке повідомили на сторінці у Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

Повітряна тривога пролунала в Одеській області близько 22:30 29 вересня і тривала понад три години. У Повітряних силах повідомляли про кілька ударних груп ударних дронів російської армії, які рухалися у бік Одещини.

Пізніше у Силах оборони півдня України повідомили про бойову роботу ППО.

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