Сенатори виступили зі спільною заявою, в якій підтвердили підтримку України

Після ухвалення законопроєкту про тимчасовий бюджет уряду США високопоставлені керівники Сенату зробили заяву, в якій підтвердили свою відданість Україні.

Заяву опублікували на сайті сенаторів-республіканців Сполучених Штатів.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості Мітч Макконнелл і представники комітетів з асигнувань заявили, що вони очікують, що Сенат працюватиме "для забезпечення того, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стійку безпеку та економічну підтримку для України".

"Ми підтримуємо зусилля України захистити свій суверенітет від нахабної агресії Путіна, і ми приєднуємося до сильної двопартійної більшості наших колег у цій важливій роботі", — йдеться у заяві.

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес взяти на себе зобов'язання надати допомогу Україні.

"Америка повинна дотримуватися свого слова і продовжувати бути лідером", — сказав Остін.

Що цьому передувало

За три години до настання 1 жовтня, Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт тимчасового фінансування уряду терміном до 17 листопада, який міститиме 16 млрд доларів. Менш ніж за годину до 1 жовтня цей проєкт підписав американський президент Джо Байден. Це означає, що США уникнули шатдауну.

Раніше цього ж дня, 30 вересня, Палата представників Конгресу ухвалила цей законопроєкт із результатами 335 проти 91, проте без допомоги Україні.

Це законодавство зберігає фінансування уряду на існуючому рівні до 17 листопада та дозволяє виділяти додаткові кошти на допомогу постраждалим від стихійних лих, даючи Конгресу більше часу для досягнення угоди про фінансування на цілий рік.

Спікер Конгресу Кевін Маккарті заявив, що угоду про допомогу Україні слід розглядати в окремо визначений час. Сенат повернеться до роботи вже у вівторок, 3 жовтня.

Що таке шатдаун

У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун (англійською буквально — "закриття") настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування цих органів.

У США, на відміну від України, немає єдиного закону про бюджет. Для фінансування відомств чи програм потрібні різні законопроєкти, усього їх 12. Часто на їхнє погодження між обома палатами й Білим домом йде багато часу. Тому зазвичай до 1 жовтня — коли у Штатах починається новий фінансовий рік — усі їх не ухвалюють.

На цей випадок існує практика ухвалення резолюції про продовження фінансування (continuing resolution) — документа, який зберігає федеральне фінансування на рівні минулого року на визначений термін, плюс — може передбачати додаткові кошти на окремі програми.