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У Німеччині понад три тисячі людей загинули через спеку літом 2023
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У Німеччині понад три тисячі людей загинули через спеку літом 2023

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У Німеччині понад три тисячі людей загинули через спеку літом 2023
Натовп людей у спекотний день в Берліні, Німеччина. Фото: AP.

Цього року через високі температури у Німеччині загинули близько 3100 людей. Серед них більше жінок, ніж чоловіків.

Про це йдеться у звіті Інституту Роберта Коха (RKI).

За його даними, найбільша частка смертей, пов’язаних із спекою, у Німеччині цього року була у віковій групі 75 років і старше. Федеральний міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах заявив, що план захисту від спеки, запущений цього літа, допоміг знизити кількість смертей нижче 4000.

Серед інших заходів план передбачав цілеспрямовані повідомлення для людей похилого віку та тих, хто має певні захворювання, щоб вони могли краще захистити себе в сильну спеку.

RKI виявив, що смертність від спеки була вищою серед жінок, ніж чоловіків, але це, ймовірно, пов’язано з тим, що в Німеччині літніх жінок більше, ніж чоловіків.

За даними Інституту Роберта Коха, минулого року від спеки у Німеччині загинули 4500 людей. Проте там додали що кількість смертей була надзвичайно високою через пандемію COVID-19.

Починаючи з 2013 року, у 2018, 2019 та 2015 роках RKI фіксував одні з найвищих цифр, у кожному з яких загинуло понад 6000 смертей, пов’язаних із спекою.

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