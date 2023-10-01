У харківському екопарку 1 жовтня розпочався "Бал хризантем". Цьогоріч на території парку висадили близько 12 тисяч квітів. Відвідувачів зустрічають працівники та пропонують пройти у зону відпочинку. У центральній частині є укриття, яке розраховане до 200 людей. Ще два бомбосховища є у Долині альпак.

Як готувалися до "Балу хризантем"

Директор екопарку Сергій Остапенко розповідає, що "Бал хризантем" до повномасштабної війни проводили кожного року — це традиційний фестиваль.

"Ми вирішили поновити цю традицію, щоб підтримати дух громадян. Показати, що ми нескорені та незламні. Ми не боїмося загарбників, ми відбудовуємося", — розповідає Остапенко.

За його словами, готуватися до фестивалю почали у липні.

"Сьогодні залучили до 50 співробітників, у них є маршрути, які вони патрулюють. Вони забезпечені мегафонами, якщо у разі небезпеки по загальному зв'язку буде сповіщення, працівники парку будуть пропонувати пройти до безпечного місця", — говорить директор парку.

У харківському екопарку розпочався традиційний фестиваль «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

У харківському екопарку розпочався «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Власник парку Олександр Фельдман каже, що цей захід важливо проводити для людей: "Ми живемо у місті, яке не здається, підтримує ЗСУ та відновлює пошкодження попри усю гидоту, яку роблять окупанти з нашою країною".

Власник парку Олександр Фельдман, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"Це акція незламності, акція надії. Ми зробили усе можливе. Ми не привезли багато тварин, бо 90% вольєрів, будинків не готові до зими. Упродовж тижня мають повернутися косулі, козли. З екопарку вкрали усе, що можна було — проводи, лампочки, навіть віконні рами. Але ми працюємо, розміновуємо та відновлюємо територію. Ми разом із харків'янами віримо у Перемогу, і це перший крок", — каже Фельдман.

У харківському екопарку розпочався «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

У харківському екопарку розпочався «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Фельдман розповідає, що фестиваль готували з того, що вціліло.

"Розбиті фігури, підставки під них. При підготовці до фестивалю найскладніше було переконувати та мотивувати людей. Багато працівників виїхали. Основна мета цього заходу — показати, що ми не здаємося", — каже власник екопарку.

У 2023 році в екопарку висадили близько 12 тисяч квітів

У 2023 році на території парку висадили 10-12 тисяч квітів. До повномасштабної війни до 65 тисяч висаджували, розповідає озеленювачка Вікторія Вертяєва.

У харківському екопарку розпочався «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"У нас є український сорт хризантем та нідерландський. На клумбах висадили сорт мультифлору. Є ранній, середній та пізній сорти. Таким чином ми продовжуємо тривалість цвітіння", — каже Вікторія Вертяєва.

Озеленювачка Вікторія Вертяєва, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Висадкою квітів упродовж трьох тижнів займалися 5-10 людей, пояснює озеленювачка.

"Чекали поки розмінують територію. Фігури були пошкоджені. Зазвичай починали у перших числах вересня і готувалися місяць. Цьогоріч почали пізніше, бо було багато замінованого", — говорить Вертяєва.

"До війни все було ціле, гарне, зелене": що кажуть про фестиваль відвідувачі

Дмитро Найденов приїхав з родиною на фестиваль із Дніпра. Каже, добиралися три години.

Житель Дніпра Дмитро Найденов, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"Якось хочеться відволіктись від рутинного життя, і саме сюди захотілося. Все життя мріяв побувати тут, але повномасштабна війна почалася. А зараз вирішили приїхати. Раніше тут ні разу не був", — розповідає Найденов.

У харківському екопарку розпочався традиційний фестиваль «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

У харківському екопарку розпочався традиційний фестиваль «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Жителька Сумщини Аліна Бекетова, говорить, що була тут два роки тому.

Відвідувачка екопарку Аліна Бекетова, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"Я вражена. Раніше все було гарно. Війна багато чого зробила, ми їм цього не пробачимо. Сьогодні тут колективом зібралися. У нас сьогодні День вчителя. Я педагогиня із закладу дошкільної освіти. Ми повинні на такі свята приїжджати, дивитися. Ми незламні, ми українці. Коли повітряна тривога, то маємо пройти в укриття. Коли заходили в екопарк, нам гід розповів, де розташоване сховище", — каже Аліна Бекетова.

Харків'янка Ольга Хова втретє відвідує бал хризантем.

Харків'янка Ольга Хова, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"До війни все було ціле, гарне, зелене. Перебувати тут не страшно. Обмежено, бо ми не знаємо, що на іншій частині парку. І люди, що працюють, не знають", — говорить Ольга Хова.

Сапери розмінували близько 30% території екопарку

За словами Фельдмана, станом на 1 жовтня сапери розмінували 25-30% територій екопарку.

"Поставили максимальну кількість охоронців, є попереджувальні таблички, куди не можна заходити, натягнуті стрічки", — говорить власник парку.

Наслідки ударів по харківському екопарку, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Наслідки ударів по харківському екопарку, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Фельдман каже, що на території екопарку є три укриття, чергують бригада "швидкої" та рятувальники. По гучномовцю будуть повідомляти відвідувачів про повітряну тривогу. Охоронці регулюють кількість людей.

У харківському екопарку розпочався «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

У харківському екопарку розпочався «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"Про безпеку ми дбаємо. У нас проінструктований персонал та є сховище у центральній частині парку. Його облаштували у підвалі адміністративної будівлі, верхні поверхи пошкоджені, але підвал цілий. Поставили стільці, іграшки для малечі та воду. До 200 людей тут розміститься. І на локації Долини альпак ще є два сховища", — каже Сергій Остапенко.

Укриття у харківському екопарку, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Укриття у харківському екопарку, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

За його словами, якщо люди не поміщатимуться в укриття, їх будуть розміщувати в адміністративних будівлях на перших поверхах.

"Ми запрошуємо всіх охочих, але попереджаємо, що кількість не повинна бути дуже великою. Розраховуємо, що приїде близько трьох тисяч людей упродовж дня. Одночасно не повинно бути більш як 50 людей. Але ми бачимо такий наплив людей, і попереджаємо їх", — розповідає Остапенко.

У харківському екопарку розпочався традиційний фестиваль «Бал хризантем», Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Наслідки ударів по харківському екопарку, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Наслідки ударів по харківському екопарку, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Охоронець Юрій Григоров каже, що відвідувачів зустрічають та відправляють у зону відпочинку.

"Місця, до яких заборонений доступ відвідувачів, огороджені кольоровою стрічкою. Там стоїть пост охорони. Сюди не можна заходити, бо після влучань залишилося сміття, десь можуть бути якісь уламки", — говорить Юрій Григоров.

Як проходить повернення евакуйованих тварин до екопарку

Олександр Фельдман говорить, що у парк потроху повертаються хижі звірі.

"Через один-два тижні мають приїхати перші примати з лемурника, який був сильно розбитий. Ми його майже відновили", — каже власник парку.

До харківського екопарку повертають тварин, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

До харківського екопарку повертають тварин, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

До харківського екопарку повертають тварин, Харків, 1 жовтня 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Сергій Остапенко розповідає, що на території продовжують відбудовувати вольєри, у парк завезли близько 100 тварин.

"Зокрема, це сім'я левів, зебри, олені, лось, кози, вівці, барани. Також до нас їдуть яки та бізон. Як тільки відбудовуємо вольєр, одразу завозимо тварин", — говорить директор парку.

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