NYT: ЗСУ не вистачає дешевих дронів через обмеження Китаю

Українські військовослужбовці зіткнулися з дефіцитом дешевих безпілотних літальних апаратів через обмеження Китаю на постачання компонентів.

Про це пише американське видання The New York Times.

Недорогі споживчі дрони, що часто зустрічаються на фронті, найчастіше виробляють у КНР, проте з 1 вересня Пекін обмежив експорт комплектуючих до БПЛА, зазначає газета.

Китайські виробники згодні на продаж своїх товарів, проте нерідко вимагають від покупців використовувати складну мережу посередників, зазначають журналісти. У деяких випадках українцям доводилося вдаватися до контрабанди, додає NYT.

Україна щомісяця втрачає 10 000 дронів, зазначили у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень, британському аналітичному центрі. За перше півріччя 2023-го Київ отримав безпілотники безпосередньо з КНР на загальну суму трохи понад 200 тисяч доларів США, випливає із торгових даних, які вивчили журналісти.

Прямі поставки китайських дронів до Росії за аналогічний період досягли 14,5 млн доларів, додає NYT.

Використання безпілотників Україною у протистоянні російській агресії

Майже щодня в інтернеті з’являються відео, як українські війська знищують російську техніку або солдатів РФ. Частина з них відзнята безпілотниками чи квадрокоптерами.

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) мають два основних типи — ті, що працюють за принципом літака, та ті, що літають за принципом гелікоптера.

Серед розвідувальних на озброєні в Україні стоять, зокрема, безпілотники "Лелека-100", "Фурія" та "Валькірія". Вони можуть літати на відстань близько 30 км, і перебувати у повітрі до 3 годин.

Серед ударних безпілотників популярності набув Bayraktar TB2, як цілевказівник для українського ракетного комплексу "Нептун", який допомог під час удару по крейсеру "Москва" та іншої російської техніки на острові Зміїний. Також ЗСУ використовують багато саморобних ударних безпілотників. Для цього цивільні квадрокоптери бійці переобладнують в ударні.

Інший вид ударних безпілотників — дрони-камікадзе. Це баражуючий боєприпас, яким пілот може керувати і за допомогою камери наводити на ціль. У ЗСУ використовують безпілотники Switchblade, які Україні передали США.