НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Вмикайте світло фар: патрульні з Черкащини нагадали вимогу ПДР із 1 жовтня
АВТОІНФРАСТРУКТУРАПОЛІЦІЯНОВИНИРегіони

Вмикайте світло фар: патрульні з Черкащини нагадали вимогу ПДР із 1 жовтня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вмикайте світло фар: патрульні з Черкащини нагадали вимогу ПДР із 1 жовтня
Суспільне Черкаси

Від 1 жовтня водії поза межами населених пунктів мають вмикати денні ходові вогні, або ближнє світло фар. Штраф за не ввімкнене ближнє світло в Україні становить від 425 до 510 гривень.

Це обов'язкова вимога Правил дорожнього руху, повідомив Суспільному речник патрульної поліції Олексій Драгун.

Вимога їздити зі "світлом" буде чинна до 1 травня, додав речник:

"Нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР — з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар". За словами Олексія Драгуна, така вимога пояснюється зниженням видимості на дорогах та автомобіль з увімкненим світлом більш помітний на асфальтному покритті:

"Наступає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще це зменшує ризики потрапляння в ДТП".

За порушення п. 9.8 ПДР України передбачено покарання. Штраф за не ввімкнене ближнє світло в Україні становить від 425 до 510 гривень.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Новий шкільний автобус, який возить дітей на уроки до Старозагорівського ліцею
На початку нового навчального року три волинські громади отримали шкільні автобуси
У Луцьку призупинять рух транспорту центральними вулицями міста
У Луцьку призупинять рух транспорту центральними вулицями міста
На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний водій електровелосипеда
На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний водій електровелосипеда
Соціальне таксі від Карітасу
Переселенці з Івано-Франківська та трьох громад можуть скористатися послугою соціального таксі від "Карітасу": де саме
На початок