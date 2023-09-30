Вмикайте світло фар: патрульні з Черкащини нагадали вимогу ПДР із 1 жовтня

Від 1 жовтня водії поза межами населених пунктів мають вмикати денні ходові вогні, або ближнє світло фар. Штраф за не ввімкнене ближнє світло в Україні становить від 425 до 510 гривень.

Це обов'язкова вимога Правил дорожнього руху, повідомив Суспільному речник патрульної поліції Олексій Драгун.

Вимога їздити зі "світлом" буде чинна до 1 травня, додав речник:

"Нагадуємо про обов'язкову до виконання вимогу ПДР — з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар". За словами Олексія Драгуна, така вимога пояснюється зниженням видимості на дорогах та автомобіль з увімкненим світлом більш помітний на асфальтному покритті:

"Наступає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто виникає недостатня видимість на дорозі. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а ще це зменшує ризики потрапляння в ДТП".

За порушення п. 9.8 ПДР України передбачено покарання. Штраф за не ввімкнене ближнє світло в Україні становить від 425 до 510 гривень.

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