Інтерв'ю з начальником Дніпрорудненської міської військової адміністрації

Дніпрорудненська громада, що в Запорізькій області, тимчасово окупована росіянами з перших днів повномасштабної війни, а міський голова Євген Матвєєв перебуває понад рік у полоні. Сьомого березня цього року Указом президента України Володимира Зеленського була утворена міська військова адміністрація, а її начальником призначений Антон Козирєв.

Про нинішнє життя громади, плани після деокупації та допомогу ВПО Антон Козирєв розповів журналістам Українського радіо Запоріжжя.

За пів року роботи на посаді вам вдалося зорієнтуватися на потребах громади?

Ми з командою розібралися в усіх наявних питаннях. Не можу сказати, що ми їх усі вирішили, тому що півтора року нічого не робилося. І нам трохи треба часу, аби відновити всі процеси і комунікації, але в цілому все зрозуміло. Наприклад, одне з основних питань — це те, що через руйнування Каховської ГЕС відійшла вода, а в місті тепломережі були запитані від каховської. Входячи в опалювальний сезон, вони не мають наразі води для тепломереж. Як це питання вирішиться, поки що не готовий сказати.

Антон Козирєв. Facebook/Антон Козирєв

На сьогодні, що відомо, в якому стані інфраструктура в Дніпрорудному?

На сьогодні, окрім тепломереж, уся інша інфраструктура в робочому стані.

Чи багато місцевого населення лишилося в громаді?

Десь половина громади.

Більшість з тих, хто виїхав, де оселилася?

Звичайно, у Запоріжжі найбільше, тому що це найближча точка. Але є і в Дніпрі, і у Кривому Розі вже немаленькі осередки. За кордон виїхало не дуже багато людей.

Чим допомагаєте ВПО, якщо говорити про Запоріжжя або Запорізький район?

У Запоріжжі проводимо видачу продуктових наборів, одягу. До того ж намагаємось якісь заходи для діточок наших проводити в захищених приміщеннях. Окрім цього, консультаційні послуги, тобто є юристи. Також підтримуємо громаду в Дніпрі, у Кривому Розі. У нас є відповідальні особи. Там також видаємо продуктові набори.

Щодо питання працевлаштування?

У працевлаштуванні я не можу сказати, що є різниця між місцевим населенням та ВПО, тобто якихось пріоритетів немає. Проблеми у всіх однакові, як і для всього ринку праці. Стосовно питань роботи у нас звернень не було.

Антон Козирєв з жителями громади. Facebook/Дніпрорудненська міська військова адміністрація

Громаду треба чимось забезпечувати. Чи вдається знайти кошти?

Ми зараз спілкуємося саме в той час, коли не дуже зрозуміло. Ви знаєте про зміни щодо ПДФО, що забрали до центральних бюджетів з місцевих бюджетів, тобто ми наразі опрацьовуємо, що у нас буде. У нас було розуміння бюджету на 24-й рік. І ми наразі намагалися якось залучити додаткові кошти так, щоб і військових підтримувати, і громаді, щоб залишалось. Але у світлі останніх змін у законодавстві наразі цей шлях уже для нас закритий. Зараз ми будемо знову дивитися по-іншому на свій бюджет.

Нині громади активно проводять тендери щодо закупівлі різного обладнання на період деокупації. Ваша теж це робить?

У нас програми затверджені ДСНС, ГУНП допомога. І зараз ми розробляємо, майже затвердили програму підтримки військових з нашої громади, які отримали поранення, загинули, підтримка їх сімей і військових. Після закриття цих питань ми почнемо закуповувати, тому що є вимога мати мінімальний необхідний матрезерв для заходу на територію. Так само ми розуміємо, що процес деокупації може бути пов'язаний з руйнуванням житла, критичної інфраструктури й усього іншого. Має бути мінімальний набір для відновлення хоча б основних об'єктів. У будь-якому випадку ми до кінця року цю процедуру теж будемо проходити.

Уже сформований кадровий резерв, який виїде на територію після деокупації?

Так, сформований. Першочергово це люди, які будуть працювати руками, тобто технічний персонал. Розміновувати будуть або ДСНС, або військові і поліцейські. Ми зараз кажемо про кадровий резерв цивільних людей, які жодного стосунку до розмінування не будуть мати. Але вони будуть займатися ремонтом, розчищенням, відновленням інфраструктури, тобто це електрики, сантехніки. Ось це в першу чергу.

Футбольне поле в Дніпрорудному. Wikipedia

Що відомо про міського голову Євгена Матвєєва?

На жаль, останній, хто його бачив, це Іван Самойдюк, здається. Це було в лютому 23-го року. Більше після того ніякої інформації ні офіційної, ні за особистими якимись каналами немає. Його подають у списки на обмін, але це не я роблю. Є відповідні органи, які мають ці списки.

Євген Матвєєв. Новини ДніпроРудного

А загалом щодо викрадених людей, які зараз перебувають у полоні, у катівнях є якась інформація?

Інформація є. Але не на загал. Ми стикнулися з тим, що на тимчасово окупованій території відповідні органи Російської Федерації реагують. Тому я не хочу, будь-яких цифр стосовно окупованої території виводити саме з цих причин. Тому що читають, слухають і дуже уважно це роблять.

До деокупації ви готуєтесь, і все вже сформовано: і плани, які коригуються, і люди готові?

Я вам хочу сказати, що в нашій громаді більшість хоче додому. Я знаю навіть людей, які знайшли тут більш оплачувану роботу, тобто зробили якийсь кар'єрний рост. Я про молодь кажу. І вони навіть усе одно готові повертатись.

Яким чином жителі громади можуть до вас звернутися?

Жителі громади можуть звернутися за допомогою офіційного телеграм-каналу. Там є чатбот. Офіційна пошта.Мій номер телефону у відкритому доступі, тобто будь-хто може телефонувати. Це не пов'язано з робочим графіком.

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