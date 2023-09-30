Вночі 1 жовтня місцями по області та в Луцьку очікується гроза. Рівень небезпечності " жовтий ".

Про це повідомили у Волинському обласному центрі метеорології.

У Луцьку — мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза. Вдень без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-12 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 18-20.

В області очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.Температура повітря вночі 8-13 метрів з позначкою "+", вдень15-20.

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