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“На війні всі рівні”: викладачка із Сум про службу у територіальній обороні. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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“На війні всі рівні”: викладачка із Сум про службу у територіальній обороні. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Людмила Черниш з перших днів повномасштабної війни взяла власне авто і стала волонтерити. Спочатку організували харчування захисникам Сум, які облаштовували блокпости, а потім стала до лав 117 бригади територіальної оборони.

Напередодні Дня захисників та захисниць Людмила Черниш розповіла кореспондентам Суспільного про свій шлях до війська та які якості потрібні жінці-військовослужбовиці.

До 24 лютого 2022 року Людмила працювала у Сумському коледжі харчової промисловості. Нині ж, говорить, колеги підтримують її вибір.

Через кілька тижнів від початку повномасштабної війни Людмила стала до лав 117 бригади територіальної оборони. Нині вже не служить на кухні, займається документообігом підрозділу.

Нині у її батальйоні від загальної кількості військовослужбовців — 5% жінок. Вона тут потрібна, каже Людмила: "Зараз на війні всі рівні, то жінки інколи беруть на себе такий тягар, що можуть виконувати навіть найскладніші завдання поруч із чоловіками".

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