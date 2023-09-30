НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Херсоні загинув військовий з Одеської області
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬПохованняРегіони

У Херсоні загинув військовий з Одеської області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Херсоні загинув військовий з Одеської області
Василь Кузнецов. Фото: Доброславська селищна рада.

Від російської ракети у Херсоні загинув військовий з села Старі Шомполи Одеської області Василь Кузнецов.

Про це 29 вересня повідомили в Доброславській селищній раді.

Чоловік був батьком чотирьох дітей. Під час повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до ЗСУ. Також він був відзначений почесним нагрудним знаком "Золотий Хрест" та медаллю "Ветеран Війни – Учасник Бойових Дій".

Прощання із захисником відбудеться 2 жовтня о 10:00 у села Старі Шомполи, вул. Зелена, 21. Жителів громади просять долучитись до живого коридору пошани.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Обстріли Херсона
Обстріли Херсона і Козацького, день захисників та захисниць України. 585 день війни: хроніка подій в Херсонській області
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
“Головна зброя розвідника — це його голова”. Історія рибалки, який став на захист Сумщини
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Загальнонаціональна хвилина мовчання у пам’ять загиблих захисників. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка
На початок