У Херсоні загинув військовий з Одеської області

Від російської ракети у Херсоні загинув військовий з села Старі Шомполи Одеської області Василь Кузнецов.

Про це 29 вересня повідомили в Доброславській селищній раді.

Чоловік був батьком чотирьох дітей. Під час повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем до ЗСУ. Також він був відзначений почесним нагрудним знаком "Золотий Хрест" та медаллю "Ветеран Війни – Учасник Бойових Дій".

Прощання із захисником відбудеться 2 жовтня о 10:00 у села Старі Шомполи, вул. Зелена, 21. Жителів громади просять долучитись до живого коридору пошани.

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