У Словаччині в суботу, 30 вересня, відбуваються дострокові парламентські вибори. Перемогу на них може здобути партія Smer колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо, відомого проросійською позицією. Міністр Оборони Словаччини Мартін Скленар у коментарі Суспільному висловив переконання, що словацький народ віддасть свої голоси на користь євроатлантичної орієнтації країни.

Як повідомляє Aktuality, виборчі дільниці розпочали роботу о 7:00 і зачиняться о 20:00. Невдовзі після цього очікуються результати екзит-полів, а остаточні результати голосування будуть оголошені вранці в неділю, 1 жовтня. За місця у парламенті борються 25 політсил.

Раніше The Guardian писала, що Роберт Фіцо, колишній прем’єр-міністр Словаччини і лідер партії Smer, який виступив проти непохитної підтримки України Братиславою, може мати перевагу на майбутніх парламентських виборах.

Популістська політична партія веде з 18% голосів, тоді як ліберальна "Прогресивна Словаччина" займає друге місце з 16,6%. "Глас", який може стати головним лідером і який був сформований політиками, що вийшли з Smer, має 13,7%.

Згідно з даними останніх екзит-полів, ліберальна партія Progresivne Slovensko (PS), яку очолює віцепрезидент Європарламенту Міхал Шимечка, та Smer Роберта Фіцо мають приблизно однакову підтримку серед виборців. Партія, яка переможе, отримає першу можливість спробувати сформувати уряд.

Водночас Reuters пише, що очікується, що ані SMER-SSD, ані PS не отримають більшості, тобто майбутній уряд, ймовірно, залежатиме від результатів менших партій. Зокрема, партії "Глас" колишнього члена SMER-SSD Пітера Пеллегріні, який не озвучив свою конкретну позицію, але сказав, що цього тижня його партія була ближчою до Фіцо.

Зазначається, що проросійські погляди Фіцо відповідають настроям у словацькому суспільстві, традиційно відносно позитивно налаштованому щодо Росії. Ці настрої посилили проросійські наративи та дезінформація в соціальних мережах.

Фіцо пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагнути до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії та захищав національне право вето в ЄС. Це лінія, близька до лінії лідера Угорщини Віктора Орбана.

Тим часом аналітики та дипломати зазначили, що Словаччина, дефіцит бюджету цього року в зоні євро становить майже 7% валового внутрішнього продукту, дуже потребує коштів ЄС на модернізацію та відновлення. Тому будь-який уряд "двічі подумає, перш ніж вступати в конфлікт із Брюсселем".

Міністр Оборони Словаччини Мартін Скленар у коментарі Суспільному висловив переконання, що словацький народ віддасть свої голоси на користь євроатлантичної орієнтації країни.

"Я впевнений, що словацький народ дійсно віддасть свої голоси на користь євроатлантичної орієнтації Словаччини. Я впевнений, що люди це розуміють, і вони за це проголосують. У будь-якому випадку, підтримка, яку ми вже надали Україні, зокрема промислова співпраця буде продовжуватися, тому що зв’язки набагато сильніші, ніж просто політичні погляди", — сказав він.