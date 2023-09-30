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Серед експонатів – трофеї українських захисників: у Вінницькому музеї відкрили оновлену виставку "України щит"
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Серед експонатів – трофеї українських захисників: у Вінницькому музеї відкрили оновлену виставку "України щит"

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Серед експонатів – трофеї українських захисників: у Вінницькому музеї відкрили оновлену виставку &quot;України щит&quot;
Виставка "України щит" у Вінницькому краєзнавчому музеї. . Фото: Суспільне Вінниця

Оновлену виставку "України щит" до Дня захисників і захисниць України відкрили у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Вона присвячена подіям Революції Гідності та російсько-української війни, військовим, полеглим воїнам, а також героям Небесної Сотні.

На відкриття прийшли рідні загиблих бійців, матері, дружини, діти, друзі та жителі міста. Пам'ять полеглих захисників усі вшанували хвилиною мовчання.

"Символом виставки став щит. Це глибоке поняття, яке символізує той щит захисту, який сьогодні ми всі утворюємо над Україною, захищаючись від ворога. Це ой щит, який тримають наші рідні, близькі і друзі, що перебувають на передовій. Щит, на якому привозять наших найкращих", – зазначила завідувачка відокремленого підрозділу "Музей Мужніх" Олена Гордієнко.

Виставка розгорнулася у чотирьох залах музею. За рік існування вона значно розширилася. Наразі тут представлені історії більше ста захисників та захисниць, які віддали життя за Україну.

Оновлену виставку "України щит"
Фото: Суспільне Вінниця

Серед експонатів – трофеї українських захисників і захисниць, як свідчення воєнних злочинів Росії та символи незламності українських воїнів.

Оновлену виставку "України щит"
Фото: Суспільне Вінниця

Починається виставка із розповіді про події Революції Гідності.

"Саме Герої Небесної сотні по праву вважаються першими захисниками і воїнами російсько-української війни. А Революція Гідності стала першою переможною битвою", – говорить Олена Гордієнко.

Далі – розповіді про тих, хто захищав Україну із 2014 року. Представлені біографії, особисті речі, посвідчення, шеврони, світлини, документи, елементи військової форми та спорядження полеглих захисників.

Виставка "України щит"
Фото: Суспільне Вінниця

Також тут є уламки снарядів та тубуси від РПГ, гільзи від патронів та ящики від боєприпасів.

Оновлену виставку "України щит"
Фото: Суспільне Вінниця

Також у виставковій залі відтворено бліндаж. Усередині облаштували усе так, ніби на передовій: посуд, лавки, буржуйка, свічка та український прапор на стіні.

Виставка "України щит"
Фото: Суспільне Вінниця

Крім того, частина виставки присвячена волонтерам, військовим медикам і капеланам.

Оновлену виставку "України щит"
Фото: Суспільне Вінниця

Виставку "України щит" презентували у жовтні 2022 року, тоді вона містила понад 50 історій полеглих воїнів з Вінниччини. Цьогоріч експозицію оновили й доповнили.

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