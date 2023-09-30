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У Харкові підірвався чоловік: внаслідок вибуху він загинув на місці
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У Харкові підірвався чоловік: внаслідок вибуху він загинув на місці

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У Харкові підірвався чоловік: внаслідок вибуху він загинув на місці
Протипіхотна осколкова ударно-дистанційна граната, яку житель Довгенького знайшов на городі, Ізюмський район, Харківщина, 18 квітня 2023 року. Фото ілюстративне: Ганна Цьомик/Суспільне Харків

Вночі 30 вересня у Харкові чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої: ймовірно, на гранаті. Він загинув на місці.

Про це повідомили у ранковому зведенні ДСНС.

"30 вересня о 00:15 стало відомо про нещасний випадок, який трапився у Харкові на вулиці Семафорній. Перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Ймовірно це була ручна граната. Внаслідок вибуху він загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

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