У Харкові підірвався чоловік: внаслідок вибуху він загинув на місці

Вночі 30 вересня у Харкові чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої: ймовірно, на гранаті. Він загинув на місці.

Про це повідомили у ранковому зведенні ДСНС.

"30 вересня о 00:15 стало відомо про нещасний випадок, який трапився у Харкові на вулиці Семафорній. Перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Ймовірно це була ручна граната. Внаслідок вибуху він загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube