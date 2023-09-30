РФ на війні в Україні втратила понад 278 тисяч військових

Станом на ранок 30 жовтня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 278 130 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 470 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

танків ‒ 4691 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,

артилерійських систем – 6447(+38) од,

РСЗВ – 796 (+2) од,

засоби ППО ‒ 537 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5006 (+15),

крилаті ракети ‒ 1529 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 932 (+2).

Дані уточнюються.