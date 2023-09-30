РФ на війні в Україні втратила понад 278 тисяч військових

Станом на ранок 30 жовтня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 278 130 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 470 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 4691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
- артилерійських систем – 6447(+38) од,
- РСЗВ – 796 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5006 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 932 (+2).
Дані уточнюються.