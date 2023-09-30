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РФ на війні в Україні втратила понад 278 тисяч військових
Війна

РФ на війні в Україні втратила понад 278 тисяч військових

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РФ на війні в Україні втратила понад 278 тисяч військових
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори. Фото: Associated Press

Станом на ранок 30 жовтня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 278 130 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 470 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 4691 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8984 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6447(+38) од,
  • РСЗВ – 796 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 537 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5006 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18) од,
  • спеціальна техніка ‒ 932 (+2).

Дані уточнюються.

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