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Минулої доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення — Генштаб
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Минулої доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення — Генштаб

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Українські військові.
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують оборонятися на сході та півдні України, наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби на фронті відбулося 44 бойові зіткнення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 6 ракетних та 56 авіаударів, здійснили 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях Сил оборони, так і по цивільних об’єктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Комісарове, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Сенькове, Копанки Харківської області; Новоселівське, Невське Луганської області; Зарічне, Спірне, Серебрянка, Богданівка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Берислав, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках війська РФ наступальних дій не вели. На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках російські війська здійснили понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також, безуспішно намагалися відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські військові продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають ураження у тилах військ РФ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ військ РФ.

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