Над Одещиною збили шість російських безпілотників

У ніч на 30 вересня сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною шість ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Про це повідомили в Силах оборони півня України.

"Безпілотники знов були спрямовані на південь Одещини, знов летіли за непростими маршрутами. Маневруючи, вони намагались обійти систему протиповітряної оборони. Для того, щоб увійти не тільки у південні регіони, а й у центральні", — повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, у пріоритетах російської армії залишається Подунав'я, а також об'єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження якої може суттєво вплинути на економіку регіонів.

Підрозділи ВМС збили два "Шахеди" над Одещиною під час нічної атаки РФ, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Сигнал про повітряну тривогу на Одещині пролунав 29 вересня о 21:46. В той самий час у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА, о 22:09 інформували про другу групу російських дронів, що прямували до узбережжя Одещини.

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