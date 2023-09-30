Американська компанія MindRiot Entertainment зніме художній фільм про загибель батискафа "Титан", який зазнав катастрофи під час занурення до уламків лайнера "Титанік".

Про це повідомляє The Guardian.

Продюсером виступить Брайан Доббінс, який зняв фільм жахів "Потемніло". Він співпрацює разом з компанією, яка знімає документальні фільми MindRiot Entertainment.

Катастрофа, під час якої загинули всі п’ятеро пасажирів на борту підводного апарата, стала міжнародною новиною ще в червні 2022 року. Фільм охоплюватиме "періоди до, під час і після п’ятиденної трагедії", повідомляє Deadline.

На цей момент проєкт отримав продюсерів та сценаристів. Творці фільму під час зйомок мають намір якомога ширше використовувати доступну інформацію про реальні події, які призвели до руйнування батискафа. Перша назва фільму Salvaged (Врятований — ред.).

Що відомо про зникнення підводного човна, який перевозив туристів до "Титаніка"

У 1912 році найбільший на той час корабель у світі "Титанік" зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптону до Нью-Йорка. Тоді загинули понад 1 500 людей. Затонулий корабель "Титанік" розташований на глибині 3 800 метрів на дні Атлантичного океану. Це приблизно 600 кілометрів від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

"Титанік" почали ретельно досліджували з моменту виявлення його уламків у 1985 році. Невеликі підводні апарати час від часу беруть на борт туристів, щоб показати їм уламки "Титаніка". OceanGate Expeditions бере з туристів 250 тисяч доларів за місце у своїй восьмиденній експедиції, щоб побачити знамените затонуле судно.

19 червня в Атлантичному океані безвісти зник підводний транспортний засіб, який використовувався для перевезення туристів для огляду уламків затонулого "Титаніка".

Міжнародні пошукові роботи під керівництвом Берегової охорони США та за участю літаків Пентагону велися за 600 км від найближчої землі (східна сторона канадського острова Ньюфаундленд).

20 червня у Міноборони Великої Британії повідомили, що система порятунку екіпажів підводних човнів НАТО (NSRS) не допоможе в операції порятунку туристів, які перебувають у підводному апараті компанії OceanGate Expeditions, якщо він лежить на дні.

Ввечері 22 червня OceanGate заявили, що п’ятеро пасажирів підводного апарату "Титан" компанії OceanGate, який зник під час занурення поблизу місця катастрофи лайнера "Титанік" в Атлантичному океані — загинули.