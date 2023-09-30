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Нью-Йорк затопило через зливу, оголошено надзвичайну ситуацію
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Нью-Йорк затопило через зливу, оголошено надзвичайну ситуацію

ЗМІ
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Нью-Йорк затопило через зливу, оголошено надзвичайну ситуацію
Повінь у Нью-Йорку 29 вересня 2023 року, Сполучені Штати Америки. Фото: Getty Images.

У Нью-Йорку в США через зливи виникла повінь. За словами метеорологів, у п'ятницю за кілька годин випала місячна норма опадів. Влада міста оголосила режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє New York Times.

Затоплено багато вулиць та підвалів будинків. Перестали працювати трамваї та кілька ліній метро. Автомобільний рух майже паралізований, машини пересуваються бампером у воді. Затримується виліт багатьох рейсів із аеропортів міста.

Міська влада визнала ситуацію небезпечною і закликала мешканців не виходити з будинків. Загроза повені зачіпає не лише Нью-Йорк, а й довколишні райони. Під загрозою загалом близько 25 мільйонів людей.

Про постраждалих не повідомляється. Рятувальники допомагають людям вибратися з підвальних поверхів та автомобілів.

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