Депутата "ОПЗЖ" з Луганщини підозрюють у співпраці з Росією

Депутата Міловської селищної ради Старобільського району від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" з Луганської області підозрюють у співраці з Росією. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомила прокуратура Луганщини.

"Влітку 2022 року російські окупанти призначили його на посаду "заступника голови адміністрації Міловського району ЛНР". Він опікується питаннями життєзабезпечення, проводить наради та зустрічі з посадовцями", — йдеться у повідомленні прокуратури.

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