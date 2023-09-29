У Черкаській області утримається пожежна небезпека

У Черкаській області 1-5 жовтня утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Хоча 1 жовтня очікуються невеликі грозові дощі та зниження денної температури, на показники пожежної небезпеки в лісах області це не вплине.

Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, тривалий період сухої сонячної погоди зумовлює подальше зростання комплексних показників пожежної небезпеки в лісах області, які наразі мають найвищі значення (17043-18209) у південній частині Черкащини: Умані, Смілі та Чигирині.

"Негативом погодного комфорту залишаються: затримка сівби озимини, надзвичайна пожежна небезпека в лісах і на полях області та несприятливі умови для розсіювання в атмосфері викидів підприємств і автотранспорту", — розповів Віталій Постригань.

Як розповіла Суспільному речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова, під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багать;

розміщувати ближче, ніж за 100 м від узлісся вогненебезпечні виробництва та розводити багаття;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо прилягають до лісу (в тому числі проводити сільськогосподарські пали);

звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати в лісі непогашені сірники (крім місць, обладнаних для цих цілей).

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