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У Зміївській громаді попрощалися зі старшим стрільцем, який поліг на Донеччині
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У Зміївській громаді попрощалися зі старшим стрільцем, який поліг на Донеччині

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У Зміївській громаді попрощалися зі старшим стрільцем, який поліг на Донеччині
Олександр Хоменко. Фото: Зміївська міська рада

У селі Соколове на Харківщині 20 вересня поховали 42-річного Олександра Хоменка, який з березня вважався зниклим безвісти.

Про втрату повідомили 19 вересня в Зміївській міській раді.

"З 22 березня вважався зниклим безвісти неподалік села Богданівка Бахмутського району Донецької області. Нещодавно його тіло було ідентифіковано", — йдеться в повідомленні.

Загиблий з 24 березня 2022 року служив старшим стрільцем 17-го окремого мотопіхотного батальйону "Кіровоград".

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