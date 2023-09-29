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На Вінниччині відновили роботу "Пункти незламності"
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На Вінниччині відновили роботу "Пункти незламності"

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На Вінниччині відновили роботу &quot;Пункти незламності&quot;
Фото: Суспільне Вінниця

Відсьогодні, 1 жовтня, на Вінниччині відновлюють роботу всі "Пункти незламності". Загалом планується відкриття 200 таких пунктів, які створені органами місцевого самоврядування.

Додатково, "Пункти незламності" будуть функціонувати на базі підрозділів ДСНС, Національної поліції та трьох залізничних вокзалах області, повідомили у Вінницькій ОВА. Серед пріоритетних завдань – підключення до Інтернету з гарантованим доступом навіть за умов відсутності централізованого електропостачання.

Також на нараді заступника начальника ОВА Андрія Кавунця із керівництвом районних військових адміністрацій та територіальних громад йшла мова про визначення публічних доступних WI-FI зон, які необхідно забезпечити їх резервним альтернативним енергоживленням. Тобто генераторами, акумуляторами та повербанками.

Допомогти у забезпеченні пунктів потрібними засобами гігієни та побутовою хімією готові міжнародні фонди.

"Станом на зараз ми не маємо проблем з постачанням електроенергії, але розуміємо, що залишається велика загроза атак на об’єкти критичної інфраструктури. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, щоб безперешкодно надавати послуги мешканцям області", – каже Андрій Кавунець.

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