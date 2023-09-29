Листи зі словами вдячності та побажаннями для військових до Дня захисників і захисниць України написали учні 7 класу Прибузької гімназії Лука-Мелешківської громади на Вінниччині. Про це Суспільному розповіла педагог-організатор Олена Семенюк.

Листи передали волонтерам громади, аби ті доправили їх бійцям на фронт.

Які слова написали захисникам та захисницям, учнів запитало Суспільне.

"Спасибі за те, що ви бережете наше життя і стали на захист нашої Батьківщини. За те, що кожен із вас береже наш спокій. Затишок наших будинків у ваших руках, вітаю вас із чудовим святом, Днем захисників України. Нехай сили ваші міцнішають, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Сильного вам вольового характеру. Слава Україні", – говорить 7-класниця Дарина.

Фото: Суспільне Вінниця

"Скорішої перемоги та повернення до своїх рідних та близьких. Здоров'я. Нехай Бог вас оберігає, ворожі кулі оминають, а вороги від страху тікають. Дякую вам за все. Ви — найкращі", – зачитала Ірина, учениця 7 класу.

Фото: Суспільне Вінниця

На фронт учні Прибузької гімназії передали також і синьо-жовтий стяг. Його для оборонців розписали дев'ятикласники закладу.

"Наш клас бажає перемоги, ми дякуємо за мир, за мирне небо, бажаємо, щоб усі військові повернулися живими та здоровими. Щоб були сильні та здорові. І хочу передати своєму тату великий привіт. Я тебе дуже люблю і чекаю вдома", — каже Ткачук Вікторія, учениця 9-го класу.