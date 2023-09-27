29 вересня попрощалися із захисником 49-річним Олексієм Чуєнком. Він загинув 20 вересня 2023 року на Запоріжжі.

Загиблий був гранатометником механізованого батальйону окремої механізованої бригади, повідомила у коментарі Суспільному речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея.

Він загинув внаслідок мінометного обстрілу позицій на Запорізькому напрямку.

Поховання Олексія Чуєнка відбулося 29 вересня в селі Петропавлівка Черкаського району.

Героя зустріли "живим коридором". Маршрут "коридору пам'яті" проходив Городищем, а панахида за загиблим Героєм та прощальна Літургія у Петропавлівці.

Поховали Олексія на Центральному цвинтарі рідного села.

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