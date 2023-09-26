Що таке геморой, чи може він перетворитися на онкологію, які стадії та групи ризику. Про це та інше у програмі "Відверто з лікарем" на Українському радіо "Чернігівська хвиля" розповів лікар-проктолог Чернігівської обласної лікарні Ігор Саргош.

Далі з його слів:

Що таке геморой

У кожного із нас при народженні формуються гемороїдальні сплетіння. Якби їх не було, то під час ходіння в туалет кров би під підвищеним тиском артерій поступала до вен. І тому природа придумала компенсаторний механізм, при якому із більшого об’єму, там де більший тиск, перевела рух крові до менших судин.

При геморої, який може бути, наприклад, при вагітності, пологах або при важкій праці, існує постійний застій крові в м’язах. Як результат — ці сплетіння постійно наповнені кров’ю і через деякий час варикозно розширюються. Фактично це варикозні розширення вен анального каналу.

Гострий геморой — це коли кров пішла по гемороїдальних вузлах, зупинилася й утворила у цих сплетіннях тромби. Або, наприклад, постійна кров при дефекації. Ці вузли набрякають, зв'язки починають слабшати й це призводить до випадіння чи кровотечі.

Якщо внутрішні вузли це, як правило, коли кров постачається від великих магістральних артерій і кровотечі можуть бути об’ємними, то зовнішні вузли постачаються кров'ю не з магістральних судин, але частіше тромбуються і викликають зовнішній тромбоз гемороїдальних вузлів.

Отже, якщо тільки виявили кров перед, до чи після дефекації на калі, чи після калу, потрібно відразу звернутися до лікаря. Річ у тому, що симптоматика, яка виникає при внутрішньому геморої може бути характерною для багатьох інших захворювань. Це можуть бути пухлинні процеси, або неспецифічні запальні процеси кишківника.

Чому люди соромляться говорити про геморой

Мабуть, це більше культурологічна проблема. А взагалі не соромляться, просто ця проблема виникає не відразу. Коли з’являється симптоматика людина справляється та може ще собі допомогти. Це може тягнутися роками та на перших етапах розвитку не впливає на самопочуття.

Геморой у людей. ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

Чи може геморой перетворитися на онкологію

Саме геморой, як захворювання, ніколи не перетворюється на пухлину. Але якщо він переходить в хронічні форми третьої, четвертої стадії, людині буде важко повноцінно жити.

Що впливає на геморой

закрепи;

довге перебування в сидячому положенні;

вагітність;

важка праця з підняттям важкого;

спадковість.

Стадії

Перша та друга стадії геморою — при них проводиться консервативне лікування. Є стан ремісії й таких пацієнтів не потрібно оперувати.

При третій та четвертій стадії — тут вже іде розмова про оперативне втручання.

Якщо людина відчуває дискомфорт, свербіж, виділення крові потрібно просто прийти на планову консультацію до лікаря.

Чи впливає стать та вік людини

Загалом ні, біль буде однаковою як для чоловіка, так і для жінки. Існує єдина відмінність, що вперше у жінок геморой може з’явитися в період перших або других пологів. І вони до цього звикають та знають що з цим робити. А чоловіки стикаються з ним пізніше.

Стосовно віку, то геморой може бути й у шість, і у 12 років. Це залежить від спадковості та малорухомого образу життя.

Хто в групі ризику

Водії до 90%. Тільки хтось звертається, а хтось ні.

Офісні працівники — їх дуже багато і вони приходять на ранніх стадіях.

Та і взагалі усі люди, які не слідкують за своїм здоров’ям.

Методи лікування

Методів дослідження товстого кишківника досить багато. Потрібно ще згадати про іригоскопію — це рентгенодослідження кишківника. Якщо призначається якесь дослідження лікар повинен знати по якій стадійності воно працює.

Для початку огляд можна провести при мінімальній підготовці кишківника. Після того, як лікар ректально оглянув пацієнта. Потім відбувається пальцеве дослідження на десять сантиметрів. Після цього можна зробити аноскопію — це дослідження за допомогою апарату прямої та кінцевих відділів прямої кишки. Це невелика, жорстка трубочка і лікар може подивитися 5-10 сантиметрів. Або поставити мікроклізму та зробити ректороманоскопію — це жорстка трубка, через яку можна подивитися пряму та кінцеві відділи сигмоподібної кишки й це приблизно 20-25 сантиметрів.

Далі може проводитись фіброколоноскопія. Її проводять під загальним наркозом.

Коли лікар робить оперативне втручання це, безумовно, на сучасному рівні із застосуванням апаратів та лазеротерапії. І пацієнти на другу добу можуть спокійно ходити. Також є повністю облаштоване спеціальне відділення. І потрібно розуміти, що пацієнту не потрібно йти відразу додому.

Саме лікування не обмежується хірургічним втручанням і перев’язками. Це ще і лікувально-обмежувальний режим, харчування і сам по собі режим, де пацієнту дещо не можна робити.

Підготовка

Специфічної підготовки для первинного огляду робити не потрібно. Навіть кишковий вміст дає інформацію лікарю про те, що там може бути. Якщо пацієнт підготувався до прийому — це добре, лікар подивився, наприклад, анальний канал, але ж частину інформації він втратив. Тому лікар сам буде розбиратися та скаже пацієнту чи потрібно готуватися, чи ні.

Зовнішньої гігієни буде достатньо. Якщо буде потрібне подальше дообстеження, все буде призначено.

Геморой у людей. ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

Ускладнення

Що стосовно внутрішнього геморою — це магістральні судини. І, наприклад, така мініінвазивна маніпуляція, яка проводиться у вигляді латексного лігування не просто перебігає у людей. І потрібно пам’ятати, що сама по собі методика налаштована на те, що накинуте латексне кільце на ніжку вузла має його некратизувати або перейти у стадію внутрішнього тромбозу.

Також буває профузна кровотеча з втратою свідомості та крововтратою. Людина декілька разів сходила в туалет і її можуть привезти в реанімобілі, якщо це латексне кільце десь зіскочило.

Народна медицина

Деякі фармакопейні лікарські засоби прийшли із медицини, яка з цим пов’язана. В тій чи іншій ситуації лікар може призначити відвар лікарських трав, з якими можна зробити сидячі ванночки або мікроклізми. Але це все потрібно робити комплексно.

Профілактика геморою

Потрібно регулярно ходити до туалету. Існують люди, які ходять одномоментно, у деяких пацієнтів похід в туалет двокомпонентний, це теж варіант норми. Погано, коли у людини закреп — це коли вона на третю добу не сходила те, що вона з’їла на першу.

Тож потрібно слідкувати, що їсть людина, чи є в неї фізичні навантаження, який психологічний стан та особиста гігієна.