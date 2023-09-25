У всіх 63 пунктах незламності, за які відповідає департамент освіти Луцької міськради, є альтернативні джерела живлення на випадок відімкнення електроенергії.

Про це розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Щодо забезпеченості генераторами шкіл і дитсадків, Віталій Бондар каже, що у громаді є заклади освіти, де генератори купували батьки, або ж передавали благодійники для потреб укриттів.

Дизель-генератор в одному із закладів освіти Луцька. Фото: Суспільне Луцьк

Директор Луцького ліцею №2 розповідає, що нині мають два генератори. Один через міське управління освіти отримали від Агенства США з міжнародного розвитку минулої осені. Користувалися ним під час минулого навчального року під час знеструмлення мереж через агресію Росії. Його номінальна потужність — шість кіловат,

"Якщо рахувати в одному кабінеті 10 LED-лампочок по 10 ВТ, то от 100 Вт – один кабінет. Тому фактично ніби то вистачає на усю школу, але реально – на 10-15 кабінетів", — говорить директор ліцею.

Урок у Луцькому ліцеї №2. Фото: Суспільне Луцьк

Роман Поліщук каже: одного генератора на школу не вистачить, тому благодійники надали ще один. За потреби, ним можна живити електроенергією харчоблок.

"Маємо 50 літрів пального, його надала місцева влада. Використовуватимемо його за потреби живлення двох укриттів. Досі заправляли генератор дизпаливом від батьків. Поки є пальне, він працює дві — чотири — вісім годин", каже Роман Поліщук.

Директор Луцького ліцею № 2 Роман Поліщук. Фото: Суспільне Луцьк

Мама ліцеїста Ірина Хорава працює на шкільній кухні, каже, що спільно з дирекцією шукають шляхи, аби була електроенергія у випадку блекауту.

Мама ліцеїста Ірина Хорова, яка працює на кухні. Фото: Суспільне Луцьк

Цього навчального року працюють у повноформатному режимі, коли усі класи навчаються очно, – каже вчителька Олена Грищук.

Ліцей має дві зміни і одночасно навчається орієнтовно 600 дітей. Для їхнього захисту є два укриття.

Укриття ліцею № 2. Фото: Суспільне Луцьк

До того, що може зникнути електроенергія готові й в закладі дошкільної освіти № 28, — каже його директорка Оксана Марковець. З її слів, з минулого навчального року, заклад забезпечений потужним генератором для того, аби безперебійно працював харчоблок і було освітлення у всіх групових кімнатах, де знаходяться діти.

"Генератор працює він на дизелі. Забезпечує цим паливом департамент освіти", — говорить Оксана Марковець.

Директорка закладу дошкільної освіти № 28 міста Луцька Оксана Марковець. Фото: Суспільне Луцьк

Щодо того, скільки грошей з бюджету витрачено на генератори для пунктів незламності, які підпорядковуються департаменту освіти, Олександр Бондар відповів, що вони наразі невідомі.

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