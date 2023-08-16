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Від початку 2023-го в Україні сталося понад 10 тисяч пожеж — ДСНС
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Від початку 2023-го в Україні сталося понад 10 тисяч пожеж — ДСНС

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Херсонщина. Рятувальник гасить пожежу на відкритій території, 24 липня 2023 року
Херсонщина. Рятувальник гасить пожежу на відкритій території, 24 липня 2023 року Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області/Facebook

У 2023-му в Україні вже виникло 10292 пожежі, напряму не пов’язані з війною, говорить заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Роман Рудак. Під час них загинуло семеро людей, а 18 — зазнали травм. Про те, в яких областях пожежі трапляються найчастіше, про адміністративні штрафи та кримінальну відповідальність за них — Рудак розповів Українському радіо.

Понад 10 тисяч пожеж від початку року

Пожежі можуть виникнути як від необережного поводження з вогнем, так і під час сільськогосподарських спалень, відвідування громадянами лісових масивів, де після себе залишають вогнища. Тому профілактичні заходи ДСНС здійснює комплексно.

На сьогодні в нас дійсно спостерігається підвищений температурний режим, в деяких областях це засуха, яка супроводжується легкозаймистими процесами. ДСНС спільно з військовими державними адміністраціями, з поліцією здійснює рейди для запобігання надзвичайних подій. На сьогодні в нас зафіксовано 9830 спільних рейдів по всій території України.

Від початку року в екосистемах України виникло 10292 пожежі. Під час них загинуло семеро людей, а 18 — зазнали травм.

Лісові пожежі

Найбільша кількість лісових пожеж виникала в Київській, Чернігівській, Рівненській, Харківській та Житомирській областях. Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує утриматися від відвідування лісів. Особливу увагу варто приділяти хвойним лісам, бо вони легкозаймисті. Забороняється заїзд на територію лісів автотранспортом, тим паче якщо він має несправності з паливною системою абощо. Також на даний період заборонено розводити в лісах багаття, залишати там або вивозити туди сміття.

До п’яти років тюрми

За статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення вимог пожежної безпеки в лісах" передбачений штраф від 90 по 270 неоподаткованих мінімумів, що складає від 1500 до 4500 гривень. А за статтею 77-1 "За самовільне випалювання рослинності або знищення залишків" — штраф від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів, тобто від 3000 до 6000 гривень.

Також в Україні діє стаття 245 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів і зелених насаджень. Там штрафи набагато більше — до 91000 гривень і також передбачається позбавлення волі від 2 до 5 років.

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