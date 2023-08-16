Сум'яни стартували на Всесвітніх іграх з футзалу

16 серпня розпочався футзальний турнір у рамках Всесвітніх ігор в англійському Бірмінгемі. У матчі першого туру групового етапу збірна України, яка сформована на базі сумського "Інваспорту", зустрілася з командою Японії.

"Сьогодні наші хлопці у ворота японців забили три м’ячі. Голом відзначився Ілля Лубашев, дублем – Олександр Гетманов. Усі голи були забиті у першому таймі. Свої ворота українці зберегли "сухими". 11 з 15 членів національної збірної команди України представляють місто Суми", — повідомив Суспільному начальник Сумського регіонального центру "Інваспорт" Роман Васильев.

Збірна України. Фото: IBSA

17 серпня українці зіграють з командою Туреччини. Турнір завершиться 22 серпня.

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