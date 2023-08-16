На Одещині працівник поліції збив на авто літню жінку

Правоохоронець з Білгород-Дністровського відділу поліції на Одещині вранці 16 серпня наїхав автівкою на літню жінку, від отриманих травм вона померла.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За їхніми даними, чоловік, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну жінку. Після цього її доправили до лікарні, де від отриманих травм вона померла. Разом із чоловіком в автомобілі була його дружина, яка також є співробітницею поліції.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2. ст. 286 КК України, проводиться службове розслідування.

На час слідства обох поліцейських відсторонили від виконання службових обов'язків. Водія помістять до ізолятора тимчасового тримання.

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