НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Донецькому напрямку триває активна оборона — командир 59-ї бригади Сухаревський
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУДОНБАСВійна

На Донецькому напрямку триває активна оборона — командир 59-ї бригади Сухаревський

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Вадим Сухаревський
Командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Вадим Сухаревський. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Упродовж останніх кількох тижнів на Донецькому напрямку 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка повернула під контроль понад 20 позицій і вийшла на рубежі жовтня 2022 року. Про це командир бригади, Герой України Вадим Сухаревський сказав в інтерв’ю Суспільне Новини.

“Зараз ми ведемо позиційні бої з метою перехоплення ініціативи і, відповідно, вибиття супостата з нашої землі. Я назвав би це активною обороною”, — додав він.

За словами полковника Сухаревського, основні труднощі для бригади на Донецькому напрямку полягають у тому, що підрозділ перебуває в безпосередній близькості до Донецька.

“Місто Донецьк для них є стратегічною фортецею, тому самі розумієте, що там є багато всього, що стосується ведення бойових дій. Ми говоримо про хитрого, досвідченого противника. І в першу чергу — забезпеченого. Якраз Донецьк показує багато моментів – як військових, так і технологічних, зокрема, що стосується РЕБу, РЕРу, всіх видів розвідки і напрямків воєнної діяльності”, — зазначив Вадим Сухаревський.

Він додав, що “противник проявляє жорсткість у своїй обороні, постійно пробує контронаступати”.

Про особливості українського контрнаступу, потреби у високоточній зброї та “диво під назвою ЗСУ” – дивіться у проєкті “Ремовська Інтерв’ю” на YouTube-каналі Суспільне Новини у четвер, 17 серпня.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Депутат ОПЗЖ Сіверськ
Депутата "ОПЗЖ" судитимуть за передачу РФ даних про розташування ЗСУ у Сіверську на Донеччині
Повилітали вікна та стеля: салон краси в Одесі відновив роботу через день після атаки
Повилітали вікна та стеля: салон краси в Одесі відновив роботу через день після атаки
Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на двох напрямках — Генштаб
Сили оборони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби на двох напрямках — Генштаб
РФ обстрілювала Харківщину 16 серпня ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed — Синєгубов
РФ обстрілювала Харківщину 16 серпня ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed — Синєгубов
На початок