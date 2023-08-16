Упродовж останніх кількох тижнів на Донецькому напрямку 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка повернула під контроль понад 20 позицій і вийшла на рубежі жовтня 2022 року. Про це командир бригади, Герой України Вадим Сухаревський сказав в інтерв’ю Суспільне Новини.

“Зараз ми ведемо позиційні бої з метою перехоплення ініціативи і, відповідно, вибиття супостата з нашої землі. Я назвав би це активною обороною”, — додав він.

За словами полковника Сухаревського, основні труднощі для бригади на Донецькому напрямку полягають у тому, що підрозділ перебуває в безпосередній близькості до Донецька.

“Місто Донецьк для них є стратегічною фортецею, тому самі розумієте, що там є багато всього, що стосується ведення бойових дій. Ми говоримо про хитрого, досвідченого противника. І в першу чергу — забезпеченого. Якраз Донецьк показує багато моментів – як військових, так і технологічних, зокрема, що стосується РЕБу, РЕРу, всіх видів розвідки і напрямків воєнної діяльності”, — зазначив Вадим Сухаревський.

Він додав, що “противник проявляє жорсткість у своїй обороні, постійно пробує контронаступати”.