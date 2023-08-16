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В Ізюмському районі Харківщини кішка зі сказом поранила трьох людей
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В Ізюмському районі Харківщини кішка зі сказом поранила трьох людей

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В Ізюмському районі Харківщини кішка зі сказом поранила трьох людей
Індустріальний район Харкова, 9 квітня 2022 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне

У селі Африканівці Ізюмського району 15 серпня виявили сказ у кішки, яка жила на подвірʼї одного з приватних будинків та не була щеплена. Тварина поранила трьох людей, вони проходять курс антирабічних щеплень.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"За останній місяць це вже четвертий випадок сказу в Ізюмському районі. Попередні були зареєстровані наприкінці липня у селі Рідному Барвінківської громади та на початку серпня у селах Калинівці та Завгородньому Балаклійської громади. Шестеро поранених проходять лікування", — сказано у повідомленні.

Також у центрі нагадали, що робити, щоб захиститися від сказу:

  • щороку щеплювати свійських тварин, уникати спілкування з незнайомими та дикими звірами;
  • якщо людину вкусили, необхідно звернутися до лікаря.

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