В Ізюмському районі Харківщини кішка зі сказом поранила трьох людей

У селі Африканівці Ізюмського району 15 серпня виявили сказ у кішки, яка жила на подвірʼї одного з приватних будинків та не була щеплена. Тварина поранила трьох людей, вони проходять курс антирабічних щеплень.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"За останній місяць це вже четвертий випадок сказу в Ізюмському районі. Попередні були зареєстровані наприкінці липня у селі Рідному Барвінківської громади та на початку серпня у селах Калинівці та Завгородньому Балаклійської громади. Шестеро поранених проходять лікування", — сказано у повідомленні.

Також у центрі нагадали, що робити, щоб захиститися від сказу:

щороку щеплювати свійських тварин, уникати спілкування з незнайомими та дикими звірами;

якщо людину вкусили, необхідно звернутися до лікаря.

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