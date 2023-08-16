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РФ завдала ударів по трьох районах Харківщини. У регіоні працювало ППО: що відомо про влучання
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РФ завдала ударів по трьох районах Харківщини. У регіоні працювало ППО: що відомо про влучання

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РФ завдала ударів по трьох районах Харківщини. У регіоні працювало ППО: що відомо про влучання
Запуск ракет "С-300" з території Белгорода у бік Харкова. Фото: Вадим Беліков

Армія РФ о 16:00 завдала ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. Є загоряння приватних та дачних будинків.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Поранених та загиблих немає, повідомив Суспільному попередні дані речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

"Було влучання у землю у Харківському районі. На місці утворилася вирва, поряд загорілася трава на площі близько 100 квадратних метрів. Рятувальники загасили пожежу", — розповів Суспільному речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.

За даними Олега Синєгубова, в області працювало ППО. Повітряні Сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Харкова о 15:48. О 16:16 на Харківщині скасували повітряну тривогу.

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