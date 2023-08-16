Литва оголосила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня пунктів пропуску Шумскас та Тверячус на кордоні з Республікою Білорусь.
Про це повідомляє DELFI.
Такі заходи — це реакція уряду на геополітичну ситуацію та загрозу національній безпеці, а також на запобігання контрабанді товарів, пише видання.
Зазначається, що станом на зараз через КПП Шумскас може проходити лише легковий транспорт, а через Тверячус — легкові автомобілі та порожній вантажний транспорт.
При цьому президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Литві, а також Латвії та Польщі, можливо, доведеться закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація через прибуття військового угруповання "Вагнера" до Білорусі суттєво ускладниться.
Науседа, однак, наголошував, що це було б "крайнім заходом".
Водночас премєр-міністерка країни Інгріда Шимоніте, як пише DELFI, побоюється, що одностороннє рішення щодо закриття пунктів пропуску може мати негативний вплив на сусідні держави.
За її словами, Литва, Польща і Латвія у зв'язку з проблемами, що виникають, домовилися спільно координувати дії.
Що відомо про ескалацію між Литвою та Білоруссю?
4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два із шести прикордонних контрольно-пропускних пунктів із Білоруссю у відповідь на передислокацію найманців ПВК "Вагнер".
8 серпня також повідомлялось, що Литва розглядає збільшення військового контингенту на кордоні Білоруссю.
31 липня Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі серйозною загрозою, проте, за його словами, наразі вони не мають ознак можливих провокацій.
Також у Литві розглядають можливість скоротити або закрити автобусне сполучення з Білоруссю. У Литві Мінтранс звернувся до Департаменту державної охорони з проханням оцінити, наскільки ризиковано здійснювати пасажирські перевезення автобусами до Білорусі, яка вважається союзником у війні проти України.