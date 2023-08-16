НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Литва оголосила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
ЛитваБІЛОРУСЬПВК ВагнерПодіїСвітПолітика

Литва оголосила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Литва оголосила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Попереджувальний плакат із порадою не подорожувати до Білорусі, пункт пропуску Шумскас у Литві, 12 серпня 2023 року, фото: Getty Images

Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня пунктів пропуску Шумскас та Тверячус на кордоні з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє DELFI.

Такі заходи — це реакція уряду на геополітичну ситуацію та загрозу національній безпеці, а також на запобігання контрабанді товарів, пише видання.

Зазначається, що станом на зараз через КПП Шумскас може проходити лише легковий транспорт, а через Тверячус — легкові автомобілі та порожній вантажний транспорт.

При цьому президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Литві, а також Латвії та Польщі, можливо, доведеться закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація через прибуття військового угруповання "Вагнера" до Білорусі суттєво ускладниться.

Науседа, однак, наголошував, що це було б "крайнім заходом".

Водночас премєр-міністерка країни Інгріда Шимоніте, як пише DELFI, побоюється, що одностороннє рішення щодо закриття пунктів пропуску може мати негативний вплив на сусідні держави.

За її словами, Литва, Польща і Латвія у зв'язку з проблемами, що виникають, домовилися спільно координувати дії.

Що відомо про ескалацію між Литвою та Білоруссю?

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два із шести прикордонних контрольно-пропускних пунктів із Білоруссю у відповідь на передислокацію найманців ПВК "Вагнер".

8 серпня також повідомлялось, що Литва розглядає збільшення військового контингенту на кордоні Білоруссю.

31 липня Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі серйозною загрозою, проте, за його словами, наразі вони не мають ознак можливих провокацій.

Також у Литві розглядають можливість скоротити або закрити автобусне сполучення з Білоруссю. У Литві Мінтранс звернувся до Департаменту державної охорони з проханням оцінити, наскільки ризиковано здійснювати пасажирські перевезення автобусами до Білорусі, яка вважається союзником у війні проти України.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Україна отримає від Литви 6 млн євро на розвиток системи реабілітації
Україна отримає від Литви 6 млн євро на розвиток системи реабілітації
Російський лейтенант Іван Корольов
Лейтенант армії РФ втік до Литви й попросив політичного притулку
Литва планує посилити охорону кордону з Білоруссю
Литва планує посилити охорону кордону з Білоруссю
Білорусь заявила про початок військових навчань поблизу кордону з Литвою та Польщею
Білорусь заявила про початок військових навчань поблизу кордону з Литвою та Польщею
На початок