Литва оголосила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня пунктів пропуску Шумскас та Тверячус на кордоні з Республікою Білорусь.

Про це повідомляє DELFI.

Такі заходи — це реакція уряду на геополітичну ситуацію та загрозу національній безпеці, а також на запобігання контрабанді товарів, пише видання.

Зазначається, що станом на зараз через КПП Шумскас може проходити лише легковий транспорт, а через Тверячус — легкові автомобілі та порожній вантажний транспорт.

При цьому президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що Литві, а також Латвії та Польщі, можливо, доведеться закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація через прибуття військового угруповання "Вагнера" до Білорусі суттєво ускладниться.

Науседа, однак, наголошував, що це було б "крайнім заходом".

Водночас премєр-міністерка країни Інгріда Шимоніте, як пише DELFI, побоюється, що одностороннє рішення щодо закриття пунктів пропуску може мати негативний вплив на сусідні держави.

За її словами, Литва, Польща і Латвія у зв'язку з проблемами, що виникають, домовилися спільно координувати дії.

Що відомо про ескалацію між Литвою та Білоруссю?

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два із шести прикордонних контрольно-пропускних пунктів із Білоруссю у відповідь на передислокацію найманців ПВК "Вагнер".

8 серпня також повідомлялось, що Литва розглядає збільшення військового контингенту на кордоні Білоруссю.

31 липня Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вважає присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі серйозною загрозою, проте, за його словами, наразі вони не мають ознак можливих провокацій.

Також у Литві розглядають можливість скоротити або закрити автобусне сполучення з Білоруссю. У Литві Мінтранс звернувся до Департаменту державної охорони з проханням оцінити, наскільки ризиковано здійснювати пасажирські перевезення автобусами до Білорусі, яка вважається союзником у війні проти України.