Ще двох кримських екссуддів засудили за держзраду

Україна засудила ще двох колишніх суддів Криму, які перейшли на бік окупантів. Вони отримали 12 і 13 років позбавлення волі за держзраду.

Про це повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

Так, у 2014 році вони зрадили присязі на вірність українському народу та зайняли посади "глав" окупаційних Кіровського районного суду та Ялтинського міського суду. "Своїми діями та рішеннями вони сприяли становленню та зміцненню окупаційних органів правосуддя на півострові, а також надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура автономії не називає прізвищ, але як повідомили особисті джерела Суспільного Крим, це "суддя" Ялтинського міського суду Прищепа Олег Іванович та "суддя" Кіровського районного суду Бердієва Барно Алимівна.

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