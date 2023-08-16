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“З Україною в серці”: у Сумах презентували фотовиставку до Дня Незалежності
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“З Україною в серці”: у Сумах презентували фотовиставку до Дня Незалежності

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“З Україною в серці”: у Сумах презентували фотовиставку до Дня Незалежності
Фото: Суспільне Суми

У Сумській міській галереї презентували фотовиставку “З Україною в серці”. Світлини в національних мотивах – це результат творчості студії "Мальва". Два роки тому кілька фотографів об’єдналися і почали працювати разом.

До Дня Незалежності України студія вирішила зробити подарунок сум'янам – показати пересічних громадян у такому традиційному вбранні.

“З Україною в серці”: у Сумах презентували фотовиставку до Дня Незалежності
Фото: Суспільне Суми

"Я думаю, що ця виставка надихне наших громадян, нагадає їм про нашу духовність, державність, дасть сили дочекатися якнайшвидшої перемоги", – розповіла директорка студії "Мальва" Світлана Смірнова.

“З Україною в серці”: у Сумах презентували фотовиставку до Дня Незалежності
Фото: Суспільне Суми

З моменту відкриття студії, розповідає її учасниця, фотографиня Ольга Вовк, почала збиратися етноколекція з предметів побуту, одягу і прикрас. Цю атрибутику використовують в процесі зйомок моделі.

"Ми вирішили, що будемо показувати, як це круто – носити вишиванку, як це круто – обрядове свято. Наприклад, у нас був проєкт "Сороки": ми їздили в Старе село і там із молоддю, з хором відтворили обряд, який був раніше, - закликали весну", – сказала членкиня студії "Мальва" Ольга Вовк.

“З Україною в серці”: у Сумах презентували фотовиставку до Дня Незалежності
Фото: Суспільне Суми

"Ця фотовиставка направлена на те, щоб напередодні Дня Незалежності, великого свята, показати красу українського народу, наших українських традицій. Дивлячись на те, як одягнені ці гарні жінки, хочеться радіти, що ми маємо таке надбання", – сказала начальниця відділу Агенції промоції "Суми" Тетяна Голод.

Співробітник обласного художнього музею Олексій Семашко прийшов на відкриття фотовиставки з сином Олексієм.

“З Україною в серці”: у Сумах презентували фотовиставку до Дня Незалежності
Фото: Суспільне Суми

"Виставка чим класна та унікальна – тут українська культура, українські люди, український етнос, зроблений акцент на незламність нашої нації. Вони у своїх світлинах все це фіксують", – розповів чоловік.

Фотовиставка діятиме у стінах Сумської міської галереї до 27-го серпня.

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