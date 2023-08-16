Одеські морпіхи разом з іншими військовими звільнили село на Донеччині

Морпіхи одеської 35 бригади разом з іншими українськими військовими звільнили село Урожайне на Донеччині.

Про це 16 серпня повідомили в 35 окремій бригаді морської піхоти ім.контрадмірал Михайла Остроградського.

"Військові 35 окрема бригада морської піхоти ім.контрадмірал Михайла Остроградського разом з побратимами 38 окрема бригада морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони України в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт Урожайне, що на Донеччині", — зазначено у дописі.

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