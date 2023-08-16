На обох напрямках дороги Київ — Ковель — Ягодин латають покриття

На автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин дорожники латають асфальтове покриття. Бригади працюють в обох напрямках "варшавської" траси.
Як повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури області, на ділянці від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин" лагодять деформоване дорожнє покриття.
Неглибокі вибоїни ліквідовують пневмо-струменевим методом, більші — асфальтують малими, або великими картами.
Ще одна ремонтна бригада працює на протилежній ділянці "варшавки" в межах Волинської області.
Роботи тривають від межі з Рівненщиною до перетину шляху М-07 з автодорогою Р-14. Там поновлюють горизонтальну дорожню розмітку.
Дорожники закликають водіїв зважати на попереджувальні знаки на дорозі і працівників, які лагодять покриття.
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