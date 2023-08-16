НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Все — ручної роботи: у Черкасах переселенки організували творчу майстерню
ПереселенціВторгнення Росії в УкраїнуМИСТЕЦТВОКУЛЬТУРАНОВИНИРегіони

Все — ручної роботи: у Черкасах переселенки організували творчу майстерню

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Все — ручної роботи: у Черкасах переселенки організували творчу майстерню
Суспільне: Черкаси

Переселенки зі сходу України щотижня збираються у творчій майстерні в Черкасах, де перешивають речі, плетуть іграшки, шиють сумки та займаються бісероплетінням. У майстерні вони відволікаються від думок про війну та знаходять втіху.

Харків'янка Лариса Кузьмичова рік після повномасштабного вторгнення Росії живе у Черкасах. Разом з іншими жінками вони створили творчу майстерню, де відволікаються від думок про війну та знаходять втіху.

"Ця сумочка-шопер з багатьох речей зроблена – це і купальник колишній, це джинсова спідниця, це прикраса з футболки", пояснила пані Лариса.

Переселенка з Харкова Лариса Кузьмичова, каже, із непотрібних речей любить створювати щось нове та корисне.

"Я цим займаюся вже давно. Це декілька вживаних речей, які вже вам не подобаються, можна переробити в унікальну другу річ. Яка буде у світі одна і тільки для вас".

Іграшки ручної роботи створюють переселенки в Черкасах
Суспільне: Черкаси

Переселенка із Бахмута Наталія Ткаченко вручну виплітає іграшки. Одяг, прикраси і навіть частини обличчя вона ретельно підбирає кожному котику:

"Іграшки — вони як живі люди, як діти. От, буває, придумала образ, фурнітуру, матеріали, ти бачиш іграшку у готовому вигляді. Ти її зв’язав і починаєш одягати і вона починає капризувати, їй це не подобається. І лише, коли ти все їм підібрав так, щоб у гармонії: і мені подобається і іграшці, тоді вважаю, що іграшка готова".

Іграшки ручної роботи створюють у Черкасах жінки-переселенки
Суспільне: Черкаси

Іграшки ручної роботи, як спосіб відволіктися від війни
Суспільне: Черкаси

А ось у переселенки Марії Максімчук з Донеччини була мрія навчитися плести саме гердани:

"Особливість у тому, що це потребує багато часу, витримки, сидіння, уваги і головне: не помилитися, бо треба буде наново все переробляти. Якщо щось дуже хочеться, то можна зробити за тиждень, а можна і за три дні".

Іграшки ручної роботи створюють у Черкасах
Суспільне: Черкаси

Створювати красу, додала Лариса Кузьмичова, вдається за підтримки доброчинників, які надають кошти на оренду приміщення та матеріали. Загалом займаються творчістю 15 переселенок і кожна з них робить щось різне, своє.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Тиждень на горищі будинку після підриву Каховської ГЕС. Історія подружжя Шипотьків, які переїхали на Франківщину
Тиждень на горищі будинку після підриву Каховської ГЕС. Історія подружжя Шипотьків, які переїхали на Франківщину
фестваль театрів
"Підтримати своїх людей, свою культуру". У Дніпрі проводять фестиваль української драматургії
Мінсоцполітики спрямувало понад 5,7 млрд грн на виплати для ВПО. Гроші виділятимуть за новими правилами
Мінсоцполітики спрямувало понад 5,7 млрд грн на виплати для ВПО. Гроші виділятимуть за новими правилами
У селі Шевченкове на Івано-Франківщині відкрили перший у Вигодській громаді шелтер для переселенців
У селі Шевченкове на Івано-Франківщині відкрили перший у Вигодській громаді шелтер для переселенців
На початок