НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Відбудувати Україну в Криму: проєкт "З нуля" від Суспільне Крим
КРИМДеокупаціяОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Відбудувати Україну в Криму: проєкт "З нуля" від Суспільне Крим

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Відбудувати Україну в Криму: проєкт &quot;З нуля&quot; від Суспільне Крим
Фото: Суспільне Крим

З 20 серпня й щонеділі об 11:00 на Суспільне Крим, а о 16:00 на інших місцевих телеканалах Суспільного Мовлення — дивіться серію інтерв'ю «З нуля», створену командою Суспільне Крим.

Також проєкт можна дивитись на ютуб-сторінці Суспільне Крим.

Впродовж 12 серій проєкту ведуча Лариса Волошина разом із запрошеними гостями шукатиме відповіді на питання: як відбудовувати Крим та Україну в Криму фактично з нуля після більш ніж дев’яти років російської окупації півострова.

Запрошеними гостями проєкту «З нуля» стануть фахівці, лідери думок, експерти конкретних галузей — разом із ними Лариса Волошина розбиратиметься:

  • наскільки готове наше суспільство до відбудови Криму;
  • з якими викликами нам доведеться зіштовхнутись;
  • які помилки минулого ми як суспільство та держава маємо врахувати;
  • яким буде місце Криму та його мешканців, зокрема корінних народів, у повоєнній Україні.

"Проєкт "З нуля" — це історія про відповідальність. Про те, що участь кожного з нас є необхідною. Про успіх об'єднання та спільної роботи у реінтеграції й відбудові як українського Криму, так і всієї країни", — каже продюсер Суспільне Крим Руслан Халапов.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Незаконно ув'язненій кримській татарці Леніє Умеровій призначили судово-психіатричну експертизу
Незаконно ув'язненій кримській татарці Леніє Умеровій призначили судово-психіатричну експертизу
У Криму сформували ще один земельний масив для російських військових
У Криму сформували ще один земельний масив для російських військових
Кримські партизани виявили засоби ППО окупантів біля Кримського мосту
Кримські партизани виявили засоби ППО окупантів біля Кримського мосту
Ще двох кримських екссуддів засудили за держзраду
Ще двох кримських екссуддів засудили за держзраду
На початок