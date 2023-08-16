Відбудувати Україну в Криму: проєкт "З нуля" від Суспільне Крим

З 20 серпня й щонеділі об 11:00 на Суспільне Крим, а о 16:00 на інших місцевих телеканалах Суспільного Мовлення — дивіться серію інтерв'ю «З нуля», створену командою Суспільне Крим.

Також проєкт можна дивитись на ютуб-сторінці Суспільне Крим.

Впродовж 12 серій проєкту ведуча Лариса Волошина разом із запрошеними гостями шукатиме відповіді на питання: як відбудовувати Крим та Україну в Криму фактично з нуля після більш ніж дев’яти років російської окупації півострова.

Запрошеними гостями проєкту «З нуля» стануть фахівці, лідери думок, експерти конкретних галузей — разом із ними Лариса Волошина розбиратиметься:

наскільки готове наше суспільство до відбудови Криму;

з якими викликами нам доведеться зіштовхнутись;

які помилки минулого ми як суспільство та держава маємо врахувати;

яким буде місце Криму та його мешканців, зокрема корінних народів, у повоєнній Україні.

"Проєкт "З нуля" — це історія про відповідальність. Про те, що участь кожного з нас є необхідною. Про успіх об'єднання та спільної роботи у реінтеграції й відбудові як українського Криму, так і всієї країни", — каже продюсер Суспільне Крим Руслан Халапов.

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