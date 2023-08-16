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На Луганщині загинув нацгвардієць з Сумщини Сергій Москаленко
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На Луганщині загинув нацгвардієць з Сумщини Сергій Москаленко

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На Луганщині загинув нацгвардієць з Сумщини Сергій Москаленко
Фото: Буринська міська рада

13 серпня у районі Стельмахівки Луганської області загинув нацгвардієць з Буринщини Сергій Москаленко.

Про це повідомляють на сторінці Буринської міської ради у Facebook.

Молодший сержант Національної гвардії України Сергій Москаленко служив командиром обслуги міномета мінометного взводу, йдеться у повідомленні. Загинув чоловік під час бою з російськими військовими на Луганщині.

Про час і дату прощання із Сергієм Москаленком буде повідомлено пізніше, зазначили у міськраді.

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