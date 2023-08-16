На Луганщині загинув нацгвардієць з Сумщини Сергій Москаленко

13 серпня у районі Стельмахівки Луганської області загинув нацгвардієць з Буринщини Сергій Москаленко.
Про це повідомляють на сторінці Буринської міської ради у Facebook.
Молодший сержант Національної гвардії України Сергій Москаленко служив командиром обслуги міномета мінометного взводу, йдеться у повідомленні. Загинув чоловік під час бою з російськими військовими на Луганщині.
Про час і дату прощання із Сергієм Москаленком буде повідомлено пізніше, зазначили у міськраді.
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