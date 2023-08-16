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РФ вдарила авіабомбою по селу на Ізюмщині 16 серпня — ОВА
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РФ вдарила авіабомбою по селу на Ізюмщині 16 серпня — ОВА

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РФ вдарила авіабомбою по селу на Ізюмщині 16 серпня — ОВА
Бетонна стела на в'їзді до Борової була пошкоджена вибуховою хвилею під час обстрілу. 7 жовтня 2022 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне

Чернещина Борівської громади на Харківщині 16 серпня зазнала російського удару керованою авіабомбою.

Про це повідомила попередні дані пресслужба обладміністрації.

"Сьогодні близько 08:50 окупанти завдали удару, попередньо КАБ, по селу Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок", — сказано у повідомленні.

Поранених чи загиблих немає.

Доповнено 13:40. Керівник Борівської СВА Олександр Тертишний, сказав Суспільне Харків, що російська армія застосувала з 08:20 по 09:20 три авіабомби, щоб вдарити по Чернещині.

"Пошкоджено п'ять домогосподарств. Інтенсивність обстрілів останні 2-3 тижні зросла. Авіабомби прилітають по населених пунктах майже щодня. Я вже не говорю про обстріли артилерії: жителі чують, відчувають щодня. Це поруч із селами на кордоні з Луганською областю", — говорить Тертишний.

За його словами, в Чернещині лишаються 47 людей: "Це 10% від тих, хто до вторгнення були зареєстровані у селі".

В ніч на 16 серпня Росія застосувала дрон-камікадзе Shahed у селі Піски-Радьківські Борівської громади.

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