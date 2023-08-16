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На Черкащині понад 5800 дітей потребують вакцинації проти кору
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На Черкащині понад 5800 дітей потребують вакцинації проти кору

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На Черкащині понад 5800 дітей потребують вакцинації проти кору
Суспільне Черкаси

У Черкаській області до 1 вересня мають щепити 5830 дітей у межах catch-up (наздоганяючої) кампанії з імунізації проти кору, паротиту та краснухи.

Про це повідомила Ірина Шуляренко, завідувачка відділу імунопрофілактики Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Згідно з регіональним планом, в області мають зробити 7637 щеплень: із них 1 доза — 3222, та 2 доза — 4415.

"Із 1 травня по 12 серпня в області зробили 1110 щеплень, що складає 14,5%", – зазначила Ірина Шуляренко.

Серед вакцинокерованих інфекцій найбільшу небезпеку становить кір, оскільки ця хвороба дуже швидко поширюється в дитячих колективах, і згодом передається дорослим. Тож дитина має бути підготовлена до школи та бути захищеною від інфекційно небезпечних хвороб, пояснила фахівчиня.

З її слів, план проведення кампанії з вакцинації проти кору в області має бути виконаний до 1 вересня 2023 року:

"Згідно із законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та рішення регіональної комісії ТЕБ і НС, діти, які не отримали щеплення вакциною КПК, не будуть допущені до очної форми навчання в освітніх закладах".

Також Ірина Шкуляренко наголосила на важливості проведення вакцинації переселенців:

"Якщо у них немає документів про щеплення, вони вважаються не вакцинованими".

Коли потрібно робити щеплення проти кору дітям?

Для максимального захисту від кору необхідно отримати дві дози вакцини. Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, першу вакцинацію проводять дитині у 12 місяців, а в 6 років — вводять другу дозу.

Якщо дитина не отримала першу чи другу дози вакцини КПК за графіком, їй треба якнайшвидше надолужити пропущені щеплення.

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