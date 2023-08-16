Повітряні Сили: Група ударних БПЛА прямує в Харків

Для Харкова є загроза ударів російськими безпілотниками 16 серпня.

Про це о 08:35 повідомили Повітряні Сили у Telegtam.

У Харкові та області оголошена повітряна тривога з 07:42. Жителів Харкова у Повітряних Силах закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Близько 08:53 у Харкові було чути вибух, одразу після нього у місті увімкнули повторне сповіщення про повітряну тривогу.

О 08:59 директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол повідомив Суспільне, що над Харковом зафіксовані Shahed. Він закликав перебувати в укриттях.

О 09:11 оголосили про відбій повітряної тривоги на Харківщині.

О 09:15 на сторінці Олега Синєгубова з'явилося повідомлення, що дрони Shahed зафіксували у Харківському районі.

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