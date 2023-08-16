Армія РФ втратила в Україні понад 255,5 тисяч солдатів — Генштаб

Станом на ранок 16 серпня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 255 570 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 650 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 4324 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8380 (+10) од,
- артилерійських систем – 5152 (+24) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 485 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1404 (+17),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 773 (+4).
Дані уточнюються.