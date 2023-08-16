У лісових пожежах на Гаваях загинули понад 100 людей

Кількість жертв за тиждень лісових пожеж на гавайському острові Мауї зросла до 101. Влада штату припускає, що кількість жертв може збільшитися, адже обстежити вдалося лише третину району, постраждалого від стихії.

Про це повідомив губернатор штату Гаваї Джош Грін, передає CNN.

За його словами, кількість людей, які зникли безвісти, поки не встановлена через перебої зі зв’язком.

“Багатьом людям довелося тікати й залишити все майно. У них немає телефонів, пристрої знищені!”, — сказав губернатор.

За словами Гріна, кількість загиблих все ще може значно зрости, оскільки ще так багато потрібно шукати. Станом на 15 серпня представники влади обстежили близько третини району пошуку.

Зазначається, що досі з понад сотні загиблих упізнати вдалося лише чотирьох. На острів доставили портативний морг, за допомогою якого можна буде ідентифікувати останки.

За даними Національної асоціації протипожежного захисту, лісові пожежі на острові Мауї є найбільшими за кількістю жертв у США за понад 100 років.

Версії щодо виникнення пожежі

За словами представників округу Мауї, смертоносна пожежа досі вирує і локалізована на 85%. Причини загоряння досі невідомі. Одна із версій — її спровокували вітер від урагану Дора та умови посухи.

Друга версія — обірвані лінії електропередач найбільшого постачальника електроенергії Hawaii Electric. Проти компанії вже подали колективний позов. Її звинувачують в тому, що не вимкнула зруйновані лінії, попри попередження від метеорологічної служби, яка попереджала, що Гаваї перебувають у стані підвищеної готовності щодо лісових пожеж.

Тимчасове відключення електроенергії для зменшення ризику пожежі – це тактика, яка використовується в західних штатах США, де лісові пожежі є звичайним явищем. У Каліфорнії лінії електропередач вважають причиною половини найбільш руйнівних лісових пожеж штату.

Що відомо про лісові пожежі на Гаваях

Лісові пожежі на Гаваях спалахнули вночі 10 серпня. Тоді повідомили про шістьох загиблих і понад двох десятках поранених.

Уже за день кількість жертв внаслідок лісових пожеж на острові Гавайського архіпелагу Мауї зросла до 36. В українському МЗС Суспільному уточнили, що звернень від громадян України через цю катастрофу не надходило.

Станом на 11 серпня було відомо про 55 загиблих, а станом на 12 серпня було відомо вже про 80 жертв.