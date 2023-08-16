Удари по Харківщині 16 серпня: що відомо

Упродовж 16 серпня РФ обстрілювала передмістя Харкова та область, розповів у телемарафоні "Єдині новини" Олег Синєгубов.

Попередньо, удари завдали ракетами С-300, дронами-камікадзе Shahed.

"За нашими даними, також були системи Х-22, але це ще не встановлено, спеціалісти аналізують цю інформацію. Наразі вивчаємо уламки на місці", — повідомив начальник обладміністрації.

Внаслідок ударів були пошкоджені приватні житлові будинки, поранених немає, сказав Синєгубов.