Останні новини та події Харкова та Харківської області 16 серпня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
Удари по Харківщині 16 серпня: що відомо
Упродовж 16 серпня РФ обстрілювала передмістя Харкова та область, розповів у телемарафоні "Єдині новини" Олег Синєгубов.
Попередньо, удари завдали ракетами С-300, дронами-камікадзе Shahed.
"За нашими даними, також були системи Х-22, але це ще не встановлено, спеціалісти аналізують цю інформацію. Наразі вивчаємо уламки на місці", — повідомив начальник обладміністрації.
Внаслідок ударів були пошкоджені приватні житлові будинки, поранених немає, сказав Синєгубов.
Російські військові намагалися безуспішно наступати поблизу Синьківки на Куп'янщині
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На слобожанському напрямку під обстріли артилерії та мінометів потрапили:
- Одноробівка, Стогнії, Уди, Зелене, Гатище.
На куп'янському напрямку РФ завдала ударів по:
- Вільшані, Петропавлівці, Чернещині.
Сесію Харківської міської ради перенесли: які питання розглядатимуть
18 позачергову сесію Харківської міської ради перенесли з 17 на 18 серпня. Вона розпочнеться о 10:00 у дистанційному режимі, повідомила пресслужба міської ради.
Зокрема, депутати розглянуть 24 питання, серед яких:
- внесення змін до бюджету Харкова;
- перейменування КП "Центральний парку культури та відпочинку";
- передача у власність та надання в оренду земельних ділянок;
- внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Харкова на 2018-2024 роки;
- впорядкування найменувань топонімічних об’єктів.
В Ізюмському районі у кішки виявили сказ: тварина поранила трьох людей
У селі Африканівці Ізюмського району виявили сказ у кішки, яка жила на подвірʼї одного з приватних будинків. Люди, яких поранила кішка, проходять курс антирабічних щеплень, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"За останній місяць це вже четвертий випадок сказу в Ізюмському районі. Попередні були зареєстровані наприкінці липня у селі Рідному Барвінківської громади та на початку серпня у селах Калинівці та Завгородньому Балаклійської громади. Шестеро поранених проходять лікування", — сказано у повідомленні.
Удари по Харківщині 16 серпня: що відомо про влучання
Внаслідок ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів поранених та загиблих немає, повідомив Суспільному попередні дані речник обласного управління ДСНС Євген Василенко.
"Було влучання у землю у Харківському районі. На місці утворилася вирва, поряд загорілася трава на площі близько 100 квадратних метрів. Рятувальники загасили пожежу", — розповів Василенко.
РФ обстірляла населені пункти Харківщини
Армія РФ о 16:00 завдала ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Є загоряння приватних та дачних будинків. Інформації про поранених немає. Вид озброєння встановлюється", — сказано у повідомленні.
За даними Олега Синєгубова, в області працювало ППО. Повітряні Сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Харкова о 15:48. О 16:16 на Харківщині скасували повітряну тривогу.
"Російська армія намагається прорвати українську оборону": Сирський — про ситуацію на куп'янському напрямку
Щоденно на різних напрямках армія РФ намагається прорвати оборону українських військ штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, повідомляє Military Media Center з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
"Цими діями РФ намагається заблокувати, а згодом і захопити Куп‘янськ",— сказано у повідомленні.
Сирський зазначив, що відвідав частини, які ведуть оборону на підступах до міста: "За результатами роботи з командирами на цьому напрямку, було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони".
У Харкові вночі літають зграї метеликів — науковець розповів про їхній вид
Вночі у Харкові біля ліхтарів фіксують зграї комах, схожих на метеликів. Це лишайниці чотирикрапкові, вони не завдають людям шкоди. Про це Суспільне Харків розказав викладач кафедри ботаніки Харківського педуніверситету Юрій Бенгус.
На Харківщині працює ППО
У Харківській області працює ППО, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його даними, РФ завдає ударів по регіону. Синєгубов закликає до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.
Повітряні Сили попереджають про ракетну небезпеку
Повітряні Сили о 15:48: Швидкісні цілі в напрямку Харкова! Перебувайте в укриттях.
Що подорожчало та подешевшало на Харківщині у липні: дані облстату
Ціни у Харківській області у липні 2023 року порівняно із червнем зросли на 0,2%, з початку року — на 4,9%. Зокрема, за місяць подорожчали молоко, мʼясо та паливо. Водночас подешевшали овочі, яйця, а також мобільні телефони.
Рух транспорту в районі будинку №3 в 2-му Лазьківському в’їзді заборонили
Заборона триватиме до 16 вересня, повідомили у пресслужбі міської ради. Обмеження пов'язані з проведенням аварійних робіт на газопроводі низького тиску.
На три роки за ґратами засудили "директорку школи" на Купʼянщині, яка планувала навчання за стандартами РФ
Про вирок повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За версією прокуратури, під час окупації села Гетьманівка засуджена освітянка очолювала місцеву школу, в якій збиралася впроваджувати навчання за російською програмою.
"Жінка наказала бібліотекарці з’їздити до школи в селище Шевченкове, щоб отримати російські навчальні підручники для 1-11 класів та рюкзаки з російською символікою для учнів", — йдеться в повідомленні.
Українські підручники "в. о. директора" школи розпорядилася вилучити. Освітянку визнали винною три роки позбавлення волі та заборона обіймати посади в галузі освіти та займатися освітньою діяльністю на строк 15 років.
РФ вдарила по Чернещині трьома авіабомбами
Керівник Борівської СВА Олександр Тертишний, сказав Суспільне Харків, що російська армія застосувала з 08:20 по 09:20 три авіабомби, щоб вдарити по Чернещині.
"Пошкоджено п'ять домогосподарств. Інтенсивність обстрілів останні 2-3 тижні зросла. Авіабомби прилітають по населених пунктах майже щодня. Я вже не говорю про обстріли артилерії: жителі чують, відчувають щодня. Це поруч із селами на кордоні з Луганською областю", — говорить Тертишний.
За його словами, в Чернещині лишаються 47 людей: "Це 10% від тих, хто до вторгнення були зареєстровані у селі".
Погода на 17 серпня на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 14-19°, вдень 27-32°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 16-18°, вдень 29-31°.
Евакуація з Куп'янського району: дані обладміністрації
З 9 серпня з Куп'янського району в рамках обовʼязкової евакуації вивезли 436 людей, серед яких 128 дітей. Про це 16 серпня повідомила пресслужба обладміністрації. Протягом 15 серпня з Куп'янщини евакуювали ще 92 людини, серед яких 17 дітей та шестеро людей з інвалідністю.
Над Харківщиною вранці 16 серпня збили три російські дрони — Повітряні Сили
"Три БПЛА типу Shahed-136 знищено вранці 16 серпня винищувачем та підрозділами Повітряного командування "Схід" у Харківській області", — сказано у повідомленні.
О 08:35 Повітряні Сили попереджали про те, що група безпілотників прямує до міста. Близько 08:53 у Харкові було чути вибух, одразу після нього у місті увімкнули повторне сповіщення про повітряну тривогу. О 08:59 директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол повідомив Суспільне, що над Харковом зафіксовані Shahed. О 09:11 оголосили про відбій повітряної тривоги на Харківщині.
У Харкові 17 серпня відбудеться сесія міськради
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"18 позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 17 серпня у дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії о 12:00", — сказано у повідомленні.
У порядку денному — 23 питання і "Різне".
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС за добу
67 боєприпасів РФ знешкодили сапери на Харківщині протягом 15 серпня, повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.
Сапери обстежили близько 5,7 га території, з них 1600 кв. м за допомогою машин механізованого розмінування, 6 км ліній електропередач і 3 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Чернещина Борівської громади на Харківщині 16 серпня зазнала російського удару керованою авіабомбою
Про це повідомила попередні дані пресслужба обладміністрації.
"Сьогодні близько 08:50 окупанти завдали удару, попередньо КАБ, по селу Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок", — сказано у повідомленні.
Поранених чи загиблих немає.
09:11 — відбій повітряної тривоги
У Харкові та області оголосили про відбій повітряної тривоги
Над Харковом зафіксовані Shahed
Над Харковом зафіксовані Shahed, повідомив Суспільне Харків директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Він закликав перебувати в укриттях
Shahed у Пісках-Радьківських
Російська армія застосувала дрон-камікадзе Shahed у селі Піски-Радьківські на Ізюмщині в ніч на 16 серпня, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок удару сталася пожежа у складському приміщенні покинутого сільгосппідприємства.
Повітряні Сили попередили про безпілотники РФ у сторону Харкова
Повітряні Сили о 08:35: "Група ударних БпЛа прямує в Харків! Залишайтесь в укриттях!".
Трамвай №20 змінить маршрут з 10:00 до 16:00
Це повʼязано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у міськраді з посиланням на Департамент інфраструктури.
У цей час трамвай курсуватиме так:
- розворотне коло "Південний вокзал" — вул. Євгена Котляра — вул. Велика Панасівська — пров. Лосівський — пров. Пискунівський — проїзд Рогатинський — вул. Клочківська — розворотне коло "вул. Новгородська".
Також на час ремонту колії курсуватиме автобус №221 за маршрутом:
- просп. Перемоги (розворотне коло трамвая) — просп. Перемоги — вул. Клочківська — вул. Новгородська.
У Харкові два тролейбуси змінять маршрути 16 та 17 серпня
Тролейбуси №3 та 304 не ходитимуть від вул. Садовопаркової до вул. Дванадцятого Квітня з 10:00 до 15:00 16 та 17 серпня. У цей час не курсуватиме тролейбус №7.
Зміна маршрутів повʼязана з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомила пресслужба міськради.
Рух тролейбусів у цей час відбуватиметься за маршрутом:
- №3: розворотне коло "Вул. Університетська" — вул. Кузнечна — пров. Лопатинський — пров. Соляниківський — вул. Вернадського — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — розворотне коло "Парк "Зустріч" — просп. Героїв Сталінграда — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — вул. Кузнечна — розворотне коло "Вул. Університетська";
- №304: розворотне коло "Вул. Університетська" — вул. Кузнечна — пров. Лопатинський — пров. Соляниківський — пров. Подільський — вул. Вернадського — просп. Гагаріна — просп. Героїв Сталінграда — просп. Олександрівський — просп. Індустріальний — просп. Героїв Харкова — розворотне коло "Вул. Дванадцятого Квітня" — вул. Дванадцятого Квітня — просп. Олександрівський — просп. Героїв Сталінграда — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — вул. Кузнечна — розворотне коло "Вул. Університетська".
Рятувальники загасили пожежу після обстрілу Вовчанська та Пісків-Радьківських
Внаслідок обстрілів РФ у Харківській області протягом 15 серпня сталися пожежі у Вовчанську та Пісках-Радьківських, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
У Вовчанську горів будинок на площі 300 кв. м, у Пісках-Радьківських — складське приміщення покинутого сільгосппідприємства на площі 300 кв. м.
Погода на 16 серпня на Харківщині
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 14-19°, вдень 27-32°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 16-18°, вдень 29-31°.
Цього дня рік тому: Харківщина 16 серпня 2022 року
- Російські окупанти вночі обстріляли п’ять районів Харкова.
- Ракета поцілила поблизу наукового інституту.
- Російські війська обстріляли будинок викладачки української мови у Харкові.
- Окупанти РФ 16 серпня з артилерії обстріляли територію Золочівського ліцею на Харківщині.
- РФ повторно вдарила по Харкову.
- Загарбники обстріляли трамвайне депо у Харкові з РСЗВ "Торнадо".
- РФ двічі за день обстріляла Салтівку.