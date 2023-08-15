У РФ назвали ім'я загиблого пілота на Л-39

У Росії назвали імʼя загиблого на Л-39 пілота. Ним виявився полковник Вадим Гуров, який брав участь у війні в Україні.

Про це повідомив глава Адигеї Мурат Кумпілов.

Під час аварії навчального літака в Краснодарському краї загинув начальник Майкопського навчального авіаполку полковник Вадим Гуров.

Протягом багатьох років він очолював одну з військових частин Майкопського гарнізону, був учасником війни в Сирії та проти України.

Днем раніше в Міноборони РФ повідомили, що на Кубані розбився навчально-бойовий літак Л-39. У відомстві уточнили, що один із членів екіпажу загинув, але його імені не назвали. Причини аварії не називають.