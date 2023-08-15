Латвія посилює охорону кордону з Білоруссю

Латвія посилює охорону кордону через зростання кількості біженців, які незаконно втікають до країни через кордон з Білоруссю.

Про це йдеться на сайті прикордонної служби країни.

У вівторок, 15 серпня, Держприкордонслужба Латвії мобілізувала додаткові сили прикордонників на службу для посилення охорони зовнішнього державного кордону.

Таке рішення прийняли через різке зростання гібридної загрози на латвійсько-білоруському кордоні за минулу добу. Тоді за день спіймали 96 людей за незаконний перетин кордону. Через це посадовцям прикордонної служби відмінили усі відпустки.

Держприкордонслужба також звернулася за додатковою підтримкою до Збройних сил та поліції.

Провокації на кордоні з Білоруссю

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився направити додаткові сили військових для патрулювання кордону із Білоруссю. У Польщі стали посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці ПВК "Вагнер". На початку липня на кордон відправили 500 поліцейських, нині там перебуває понад 2 тисячі військових.

У суботу, 12 серпня, польський кордон із території Білорусі намагалися перетнути 160 нелегальних мігрантів з країн Азії та Африки.

Литва розглядає збільшення військового контингенту на кордоні Білоруссю. Ситуація аналогічна із польською — через найманців ПВК "Вагнер". Литовські прикордонники не фіксують активності, однак ймовірність провокацій залишається високою.

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два із шести прикордонних контрольно-пропускних пунктів із Білоруссю у відповідь на передислокацію найманців ПВК "Вагнер".