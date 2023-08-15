У Варшаві 15 серпня відбувся масштабний військовий парад, який став найбільшим з часу завершення Холодної війни.

Про це повідомили у Канцелярії президента Польщі.

На параді до Дня польської армії, що відбувся у 103-тю річницю перемоги над більшовицькою Росією у Варшавській битві, столицею пройшла колона з двох тисяч солдатів. Їх супроводжували сотні одиниць техніки:

танки Abrams, Leopard, K2;

пускові установки HIMARS;

системи Patriot;

літаки F-16, FA-50 і F-35;

гелікоптери Black Hawk та Apache.

У військовій колоні на одному з джипів прибув президент Анджей Дуда.

"Серпень 1920 року був для нас, окрім надзвичайного геополітичного значення, безпрецедентним досвідом спільноти та національної солідарності — це був досвід польськості для народу, якому 123 роки казали, що польськості не було", — сказав політик.

Своєю чергою міністр оборони Маріуш Блащак, відкриваючи святковий парад, підкреслив, що Польща "демонструє силу та сучасність" і додав, що польська армія готується до можливих провокацій на білоруському кордоні.

Раніше віцепрем'єр Польщі Ярослав Качиньський заявив, що через агресивну політику РФ і "гібридні атаки режимів Лукашенка та Путіна" Варшава зміцнює кордони і вдвічі збільшує кількість дивізій у збройних силах.