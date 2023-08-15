НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Abrams, Patriot і F-35. У Польщі провели найбільший з часів Холодної війни парад
ПОЛЬЩАЗброяПодіїСвіт

Abrams, Patriot і F-35. У Польщі провели найбільший з часів Холодної війни парад

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Abrams, Patriot і F-35. У Польщі провели найбільший з часів Холодної війни парад
Президент Польщі Анджей Дуда під час військового параду 15 серпня 2023 року. Фото: AP

У Варшаві 15 серпня відбувся масштабний військовий парад, який став найбільшим з часу завершення Холодної війни.

Про це повідомили у Канцелярії президента Польщі.

На параді до Дня польської армії, що відбувся у 103-тю річницю перемоги над більшовицькою Росією у Варшавській битві, столицею пройшла колона з двох тисяч солдатів. Їх супроводжували сотні одиниць техніки:

  • танки Abrams, Leopard, K2;
  • пускові установки HIMARS;
  • системи Patriot;
  • літаки F-16, FA-50 і F-35;
  • гелікоптери Black Hawk та Apache.

У військовій колоні на одному з джипів прибув президент Анджей Дуда.

"Серпень 1920 року був для нас, окрім надзвичайного геополітичного значення, безпрецедентним досвідом спільноти та національної солідарності — це був досвід польськості для народу, якому 123 роки казали, що польськості не було", — сказав політик.

Своєю чергою міністр оборони Маріуш Блащак, відкриваючи святковий парад, підкреслив, що Польща "демонструє силу та сучасність" і додав, що польська армія готується до можливих провокацій на білоруському кордоні.

Раніше віцепрем'єр Польщі Ярослав Качиньський заявив, що через агресивну політику РФ і "гібридні атаки режимів Лукашенка та Путіна" Варшава зміцнює кордони і вдвічі збільшує кількість дивізій у збройних силах.

Топ дня
Зеленський провів Ставку: Україна нарощує виробництво дронів
Зеленський провів Ставку: Україна нарощує виробництво дронів
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Дуда заявив про плани реформувати військове командування
У Польщі хочуть реформувати військове командування
прапор Польщі
У Польщі затримали двох росіян, які роздавали агітки ПВК "Вагнер"
Польща, парад
У Польщі на параді покажуть найновіше озброєння — міністр оборони
Польща, Білорусь, кордон
Польсько-білоруський кордон за добу намагалися перетнути 160 нелегалів
На початок