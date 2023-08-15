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На Волині чоловік заблукав і застряг у болоті. Його знайшли із допомогою геолокації і дрона
ДСНСРегіони

На Волині чоловік заблукав і застряг у болоті. Його знайшли із допомогою геолокації і дрона

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волинянин застряг у болоті
Знімок з дрона: рятувальники намагаються дістатися до волинянина, який застряг у болоті разом із велосипедом, 15 серпня 2023. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

15 серпня в Ковельському районі на Волині у болотистій місцевості заблукав, а згодом і застряг у трясовині чоловік.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, усе трапилося біля села Мощена. Чоловік на велосипеді намагався скоротити шлях до місцевого водосховища, заблукав і застряг у болоті.

Із собою волинянин мав мобільний, коли не зміг самостійно звільнитися — сам зателефонував рятувальникам і скинув їм геолокацію свого місця перебування.

"Бійці ДСНС розпочали пошук людини з двох напрямків у наближенні до вказаних координат, крім того, оглядали місцевість з дрона", — зазначили в обласному управлінні.

Коли чоловіка знайшли, він був уже по пояс у трясовині. З болота його витягли за допомогою рятувальних мотузок, круга та жилета.

на Волині чоловік застряг у болоті
Чоловік не міг сам вибратись із болота, бо був по пояс у трясовині. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій області

Також з трясовини "визволили" велосипед чоловіка.

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